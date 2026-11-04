中職／冬盟日、韓參賽名單出爐 旅日左投黃錦豪、韓職狀元河弦丞參戰

2026亞洲冬季棒球聯盟集結台灣、日本、韓國共六支球隊參賽，除了日職聯隊、JABA日本社會人隊及韓職聯隊再度組隊出征，今年更加入大學明星隊，各隊推年輕好手參賽，透過冬盟累積實戰經驗。

日職聯隊由讀賣巨人三軍監督会田有志擔任總教練，陣中包含台灣左投黃錦豪，去年曾入選冬盟名單，但因傷退賽，今年再度隨日職聯隊來台。投手群以年輕戰力為主，養樂多雙投西舘昂汰、中村優斗分別是2023、2024年選秀第一指名。歐力士左投佐藤龍月、西武川下将勲，以及軟銀相原雄太、澤柳亮太郎也都是值得關注的潛力投手。

樂天金鷲青野拓海連續兩年參戰冬盟，今年將持續透過冬盟調整狀態。阪神外野手井坪陽生近年在二軍表現穩定，具備跑、打、守三拍子能力；谷口朝陽則由投手轉型野手，具備出色臂力，也是日職聯隊值得關注的選手。

韓職聯隊今年以Kiwoom英雄為主體，另有樂天巨人及替代役選手加入，並由Kiwoom英雄薛鍾鎭總教練領軍出征冬盟。20歲左投丁炫瑀是2025年選秀狀元，去年已有18場先發經驗，今年因手肘傷勢缺陣3個月，盼透過冬盟補足出賽局數、持續累積經驗。今年亞青MVP、以破紀錄16億韓元合約加盟英雄隊的狀元河弦丞也將來台參戰。

朴燦爀今年敲出12轟，是英雄隊本土最多轟打者；外野手秋材賢則繳出80安、打擊率2成83的成績，具備穩定攻擊能力。另一焦點張栽榮原為投手，2024年轉型野手後展現長打潛力，盼透過冬盟適應職業層級變化球、提升擊球穩定度。

JABA日本社會人自2017年起參賽，今年將是第7度征戰冬盟，過去曾於2019、2025年兩度奪冠，並三度登上例行賽戰績龍頭。今年由日本業餘棒球名將杉浦正則領軍，球員時期曾三度代表日本參加奧運，並於1992年巴塞隆納奧運摘銅、1996年亞特蘭大奧運奪銀，展現日本社會人棒球的深厚實力。

右投磯貝和賢歷經韌帶重建手術及長期復健後重返投手丘，最快球速可至157公里，備受日本球界關注；菊地郁也曾在2025年社會人野球日本選手權大會投出7.1局未讓任何打者上壘、11次三振的亮眼表現。外野手飯山志夢是中日龍二軍監督飯山裕志之子，具備優異腳程、遠投能力及上壘技巧；另一名外野手天井一輝則以廣角打擊與出色速度見長，兼具攻守能力，將成為日本社會人打線的重要戰力。

大學明星隊由12支大專球隊共同組成，是繼2023年中華培訓隊後，再度以台灣業餘球員為主體的參賽隊伍。