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中職／因為「念情」仍想留在獅隊 潘傑楷談FA：相信獅隊會有不錯條件

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
潘傑楷談FA：相信獅隊會有不錯條件。 統一獅提供
潘傑楷談FA：相信獅隊會有不錯條件。 統一獅提供

統一獅隊三壘手潘傑楷今年季後取得自由球員資格，是否會行使FA受到關注，今天他身穿獅隊球衣出席「西武獅台灣系列賽」記者會，透露自己因為「念情」，還是會希望能留在原球隊，「還沒有很明確方向，但我相信是往樂觀的方面走。」

潘傑楷今年獲得最佳十人三壘手，並在季後取得FA資格，最晚須在明天下午4點前向聯盟宣告行使FA權利。今天潘傑楷與獅隊領隊蘇泰安都現身記者會，宣傳明年2月底要進行的西武隊來台交流賽，兩人都沒給明確答案，但都透露方向「樂觀」。

潘傑楷被問及FA一事時笑說：「我覺得這球衣滿好看的！」他提到，目前還沒有很明確的方向，但相信能往樂觀的方面走，自己也傾向能夠留在原球隊，「畢竟念情，也很感謝當初獅隊選我進來，今天換我有選擇的時候，我也還是會想選原本的球隊。」

潘傑楷指出，這是自己的想法，但是還是必須去衡量各方面，「目前還沒有很明確的方向，但相信總經理會有一個很不錯的條件。」接著笑說，「因為我相信他是好人。」

對於合約的條件，潘傑楷坦言自己還沒有太多想法，「現在只單純想說我想要在哪裡打球，這樣而已。」

潘傑楷 中職 西武獅

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