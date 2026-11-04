棒球／率領中華OB在台迎戰西武OB 郭泰源：好像在做夢

「西武獅台灣系列賽─傳奇對決」 將在明年2月27日、28日於台北大巨蛋登場，除了由西武獅隊全一軍陣容與統一獅隊、中信兄弟隊進行兩場交流賽，28日賽後還將舉辦傳奇OB賽，由西武OB對決中華OB，首波「神獸級」陣容揭曉，讓賽事更受期待。

明年「傳奇對決」 OB賽登大巨蛋，將由「東方特快車」郭泰源、渡邊久信將分別擔任中華OB及西武獅OB總教練，兩人今天也在記者會上揭曉首波OB陣容。

中華OB包括台灣球迷心中具「傳奇」地位的王建民、陳金鋒、張泰山、葉君璋，以及去年季後才退役的林智勝；西武OB則有與郭總同期的名將，包括渡邊久信、石井丈裕、潮崎哲也、石毛宏典及辻発彦。

看著中華OB的陣容亮牌，中信兄弟投手呂彥青也對自家投手教練王建民有信心，「相信王葛格應該可以丟滿快的，因為明星賽他有跟會長（中職會長蔡其昌）對決。」

郭泰源形容，要和以前的隊友成為對手，「感覺是有一點怪怪的啦。」但有機會和昔日西武的隊友在台灣比賽，他說：「西武是我年輕在當選手時，一直培養我的球隊，有機會一起比賽，好像在做夢一樣。」

郭泰源笑說，屆時比賽給OB選手的目標，就是「大家不要受傷」。至於他身為總教練是否會有機會登投手丘？郭總沒把話說死，「是有點困難，以前球投那麼多，現身滿身是傷，但不一定啦，不敢保證。」

倒是西武隊首波OB陣容公佈後，渡邊久信在記者會上用中文表示，「我，先發投手。」引發一陣驚呼，但他隨後解釋，自己只是開玩笑，「我應該會上去投手丘一下下，基本上接下來要去找的投手，有好幾個都滿能投；打者也會往年輕選手去找，到時候上場還是可以發揮戰鬥力的選手。」