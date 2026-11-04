日職／林安可旅日第一年首轟印象最深刻 西武巨蛋如烤箱「只能忍耐」

西武獅隊台灣外野手林安可結束旅日第一個球季返台，回顧這一年最印象深刻的比賽，他給出「首轟」的答案，4月12日對上羅德隊之戰，寫下日職生涯首轟就是再見轟的成就。

林安可今年挑戰日職，開季一軍出發，直到4月12日在延長賽10局下敲出再見陽春砲，旅日首轟就是驚天再見轟，這支全壘打也成為他今年記憶中重要的一擊，「來日本第一支全壘打，而且也隔了滿多場才開轟，印象深刻。」

從府城轉戰夏季被形容有如「烤爐」般的西武巨蛋，林安可也坦言很難適應，「沒辦法適應，就是真的很熱，只能忍耐，然後多喝水。」

林安可形容，夏天在主場西武巨蛋比賽，就像在「烤箱」裡打球，室內球場和室外球場無法相比，在西武巨蛋室內的空間，「沒有太陽照射，但是又悶在裡面，又沒有風，那種感覺真的很不舒服、很悶。」

旅日第一年，林安可也和隊友有不錯的互動，他透露，平時就會跟大家聊天，「有時候會問渡部（聖彌），也有問栗山（巧），就是分享一下，他們怎麼應對日本職棒的投手，跟洋將也會討論一下。」

與隊上的洋砲彼此競爭、爭取出賽機會，林安可不認為這會對自己造成壓力，「在場上就是做我該做的事，然後學習、欣賞別人的優點，再想怎麼去改進自己。」

初赴日本，今年春訓期間林安可就和陣中主力投手、同樣愛釣魚的平良海馬搭上線，相約去釣魚，只是如今平良海馬準備透過入札制度挑戰大聯盟，未來在日本少了一名「釣友」，林安可笑說：「對啊，但就是祝福他，當然是能往更高殿堂邁進最好。」