中職／潘傑楷「念情」想續留盼有好合約 笑稱獅隊球衣好看

中職統一7-ELEVEn獅隊野手潘傑楷取得自由球員權利，被問起是否行使笑回：「不覺得獅隊球衣很好看嗎？」坦言對獅隊有情感想要續留，但也希望能爭取更好合約，需要權衡利弊。

潘傑楷今年球季打出好表現，整季114場出賽，敲出117支安打，包括3發全壘打，打擊率3成05，拿下最佳9人三壘手獎，季後也獲得自由球員資格。根據聯盟規定，宣告行使自由球員（FA）權利期限到5日下午4時。

潘傑楷今天出席「西武獅台灣系列賽」記者會受訪，被問起明年與日職西武獅隊交流賽會穿哪件球衣，他笑回：「不覺得這件球衣（統一獅）很好看嗎？」

潘傑楷提到，感謝統一獅當年在選秀會上指名他，現在換他有選擇權，如果球隊需要他、想要他留下來，「念情」當然會想要續留，但目前合約方面還沒有收到很明確的條件，但還是相信會往樂觀的方向走，交給經紀公司和球團繼續溝通。

今天記者會上看到許久不見的前隊友、現效力西武獅隊的野手林安可，潘傑楷直呼感覺林安可變壯，可能西武獅隊的伙食好、訓練量也很扎實。