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日職／結束旅日第一年成績不盡理想 林安可：對經驗值幫助很大

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
林安可(右)出席記者會。 統一獅提供
林安可(右)出席記者會。 統一獅提供

結束旅日第一個球季，西武獅隊台灣外野手林安可今天現身「西武獅隊台灣系列賽」售票記者會，回顧今年球季，他坦言成績不盡理想，但也看到很多不一樣的東西，「對我的經驗值是很大的幫助。」

林安可完成旅日第一個球季後返台，身材明顯壯了不少，昔日統一獅隊隊友潘傑楷就說，「感覺他體型變得比在台灣時更大隻，看得出來在日本的伙食應該比較好，他的身型也更結實，感覺在日本的訓練很紮實。」

回顧這一年，林安可表示，今年自己在成績上沒那麼理想，「這一年我學習到很多，也看到很多不一樣的東西，對我的棒球生涯是很大的幫助，希望吸取今年的經驗去做改進，期待明年能更好。」

林安可認為，旅日第一年看到很多不一樣的東西，也遇過一些在台灣遇不到的事情，無論是球場上的事，或是環境的適應，都是不一樣的經歷。

今年球季雙膝接連受傷勢影響，最終也因傷無緣季後賽，林安可坦言可惜，「畢竟很難得，第一年就有季後賽可以打，我覺得很可惜，希望明年能夠身體健康，跟大家一起挑戰更好的成績。」

林安可指出，目前傷勢狀況都有持續好轉，也持續在訓練及復健，明年能夠健康迎接球季？林安可笑說：「我會保持健康！」

今年林安可今年球季尾聲受傷膝蓋傷影響，提早脫離戰線，同時缺席高潮系列賽第一輪賽事，錯過日職生涯首次季後賽。整季出賽76場，共敲出52支安打，包括8支全壘打，打下29分打點，打擊率2成20，上壘率2成94、長打率3成81。

日職 林安可 潘傑楷

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