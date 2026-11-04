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棒球／「少了安可所以無緣日本大賽」 西武代表期待林安可交流賽開轟

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
林安可。 統一獅提供
林安可。 統一獅提供

西武獅台灣系列賽-傳奇對決」將在2027年2月27日、28日於台北大巨蛋登場，由日職西武獅隊來台進行交流賽，兩天賽事分別對決中職統一獅隊及中信兄弟隊，三隊代表球星林安可（西武獅）、潘傑楷（統一獅）、呂彥青（中信兄弟）今天現身售票記者會。

西武獅隊將在明年首度派出一軍陣容登台，在台北大巨蛋進行兩場交流賽，門票已在今天中午12點於udn售票網全面開賣。主辦單位聯合文創董事長李彥甫表示，這次比賽有兩個「第一」，包括首次西武獅全一軍陣容來台灣進行交流賽，也是台北大巨蛋啟用後的首次台日OB賽。

日本埼玉西武獅代表取締役社長奧村剛今天出席記者會時表示，今年西武主場進場觀眾人數創新高，「多虧了安可的加入。」也向台下統一獅隊領隊蘇泰安表示，「感謝統一獅隊大方地把安可送到日本為西武隊效力，謝謝安可的活躍，讓我們達到很棒的新紀錄。」

奧村剛提到，今年西武獅隊睽違7年在主場舉辦季後賽，「可惜因為林安可因傷沒辦法出賽，所以我們沒辦法晉級日本大賽。」讓台下的蘇總也轉頭看著林安可露出燦爛笑容。

奧村剛也說，明年的交流賽，台灣球迷最期待能看到的應該是林安可能擊出大號全壘打，「我自己也非常期待。」

西武獅隊將在2026年2月27日首戰於15：05對上統一獅隊，由林安可迎戰前東家統一獅隊；28日第二戰15：05對上中信兄弟，之後進行中華OB與西武獅OB的傳奇OB賽。

林安可 安可 西武

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