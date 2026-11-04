關懷盃／卡到冬盟與龍隊封王遊行 林智勝苦笑：難抉擇

第33屆台灣原住民族棒球運動發展協會關懷盃將於11月20日至23日在台東縣舉行，然而時程剛好卡到冬盟、味全龍封王遊行，讓身兼多職的原棒協理事長林智勝不得不跟球隊溝通，苦笑說：「比較難抉擇。」

台灣原住民族棒球運動發展協會今天舉辦關懷盃啟動記者會，林智勝身兼中華職棒味全龍助理打擊教練、亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊教練身分，休賽季行程滿檔，明年2月還要以台灣隊OB球員身分參加日本職棒西武獅隊交流賽。

林智勝今天接受媒體聯訪時表示，冬盟期間會請假參與關懷盃，另外22日味全龍隊在台北舉行的封王遊行，也會事先跟球團溝通，不影響球隊的活動，2023年封王遊行就曾因關懷盃請假，「這個是我每年都在做的事情。」

第2次參與龍隊封王，林智勝已從球員變成教練，他笑著感謝選手，「他們願意花時間聽我碎碎念，他們打得好比我自己打得好重要。」這次願意接任冬盟教練也是因為「火哥」張建銘擔任總教練，「他邀請我，我就全力支持，也是一個學習。」

明年西武獅來台交流特別安排傳奇OB賽，林智勝收到郭泰源邀請而加入台灣OB隊，林智勝笑說：「我會努力練習，應該會打得到球。」也不忘轉頭指著身旁的陳鏞基說：「他應該可以打。」