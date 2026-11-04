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棒球／傳奇對決！西武VS中華OB陣容揭曉 王建民、陳金鋒、林智勝參戰

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棒球／傳奇對決！西武VS中華OB陣容揭曉 王建民、陳金鋒、林智勝參戰

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
渡邊久信（左起）、郭泰源、林安可、潘傑楷、呂彥青參加「西武獅台灣系列賽-傳奇對決-」售票記者會。 統一獅提供
渡邊久信（左起）、郭泰源、林安可、潘傑楷、呂彥青參加「西武獅台灣系列賽-傳奇對決-」售票記者會。 統一獅提供

「西武獅台灣系列賽-傳奇對決-」明年不僅將有西武獅一軍陣容首度登台獻祭，系列賽第二天還將舉辦傳奇OB賽，兩位昔日西武傳奇名將，「東方特快車」郭泰源、渡邊久信將分別擔任中華OB及西武獅OB總教練，今天售票記者會上雙方公布第一批參賽的5名傳奇陣容。

郭泰源、渡邊久信兩名昔日西武隊友，如今在記者會上再次同台，明年OB賽將要當對手，擁有好交情的兩人也先互相喊話。郭泰源直呼，當然有信心贏，但也感覺有點奇怪，「大家以前都是同隊選手，本來一起打拚，明年要當對手有點奇怪的感覺，但既然要比賽，我們會全力以赴，還是要贏。」

渡邊久信也憶起往事，笑說：「大概40年前，郭泰源先生加入西武隊，我比他早一點進西武，本來是全隊球速最快的，沒想到他進來之後就被超越了，這個不甘心的心情到現在還在，所以明年一定要贏。」

中華OB首波陣容星光熠熠，包括最具指標性的名將「台灣之光」王建民、「台灣巨砲」陳金鋒、「森林王子」張泰山、「無敵鐵金剛」葉軍璋以及去年季後才引退的「大師兄」林智勝

郭泰源表示，既然要組成中華OB代表隊，陣容一定要最強，「像是王建民，他是台灣數一數二的球員。」還許願希望OB賽能看到「鋒砲炸裂」，「我很希望那天陳金鋒打全壘打。」

林智勝 陳金鋒 王建民

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