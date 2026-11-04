中職／李多慧兌現請千人吃飯祭品文！第一波活動在韓國不在台灣

味全龍啦啦隊李多慧在台灣大賽期間發祭品文，承諾如果龍隊拿下總冠軍，將請1000人吃飯，但時間和地點未定。龍隊最終真的擊敗中信兄弟隊奪冠，今天李多慧宣布第一波活動，但地點在韓國，不是在台灣。

李多慧在社群平台發布「慶祝味全龍奪冠第一彈活動」相關資訊，時間是11月5日下午2點，地點在닭궁뎅이（雞屁股） 본점（安國），對象為在韓國玩的台灣朋友們，餐費由李多慧買單。

李多慧表示，「台灣有雞排，韓國有닭강정（韓式甜辣雞塊），第一次辦這種聚餐，到底會來幾個人呢？好期待喔！有空的人直接來就好，輕鬆見面，一起吃飯吧！我還準備了在韓國親手挑的小驚喜喔。」

李多慧也提醒，當天會拍影片記錄聚餐，可能會入鏡，願意一起出現在影片裡的朋友再來參加。消息曝光後，網友們紛紛表示，「天呀好想直接飛，但要上班」、「訂機票了」、「好想馬上飛過去」。