棒球／新竹棒球場50周年交流賽落幕 球員：草皮平整彈跳穩定

新竹市立棒球場50周年交流賽「COMEBACK 竹風再起」於11月1至3日登場，歷經三天、五場精彩賽事，在球員熱血拚戰、球迷熱情應援下落幕。市府說，這次賽事邀請日本栃木金色勇士、韓國尚武鳳凰、國立體育大學及新竹城市棒球隊齊聚新竹市，以球會友，不僅為走過半世紀的新竹市立棒球場留下珍貴紀錄，也展現市府推動城市棒球發展、深化國際體育交流的成果。

市長高虹安表示，新竹市立棒球場自1976年啟用以來，承載著無數市民與球迷的共同回憶，今年適逢球場50周年，市府以「COMEBACK 竹風再起」為主題，於改善工程完成後舉辦首次正式賽事，並透過國際交流賽促進棒球交流，期盼藉由棒球凝聚城市情感，提供球員優質的競技舞台，也讓市民再次感受棒球運動帶來的熱血與感動。此

高虹安指出，本次賽事集結台灣、日本及韓國四支隊伍，三天共進行五場比賽，促進不同棒球文化與訓練體系的交流。開幕賽由韓國尚武鳳凰對戰國立體育大學，雙方攻防激烈，韓國隊更擊出本次交流賽首支全壘打，為賽事留下精彩紀錄；同日下午，新竹城市棒球隊迎戰日本栃木金色勇士，除迎來球隊成軍後的重要公開賽事，也迎來球隊成立以來在賽場上的首隻全壘打，別具紀念意義，讓現場球迷歡聲雷動。接續兩天賽程，各隊持續展現精湛球技、拚戰精神與團隊默契，為球迷帶來多場精彩對決，也為球場新頁注入璀璨光芒。

除了場上精彩競技，參賽球員對改善後重新啟用的球場也給予正面肯定。有球員表示，球場整體環境明亮、設施新穎，無論練習或比賽皆有良好體驗，場地亦具備一定競技規格與賽事氛圍；人工草皮鋪設平整，守備時球的彈跳表現穩定，有助於球員判斷球的落點、掌握守備節奏。球員也期待未來能有更多機會在新竹市立棒球場進行訓練與比賽，持續累積實戰經驗。

高虹安說明，球員的實際使用經驗是市府持續精進球場品質的重要參考。球場改善工程於今年9月完成後，市府持續針對結構安全、排水系統、人工草皮及各項設施設備進行檢測與驗收，並藉由實際賽事及使用者回饋，檢視場地整體品質與使用情形。未來市府將持續秉持「安全第一、專業優先」原則，精進場館維護及設施管理，完善賽事安全措施，打造讓球員安心競技、球迷放心觀賽的優質運動環境。

市府教育處指出，50周年交流賽不僅是新竹市立棒球場改善後重新啟用的重要里程碑，更為新竹城市棒球隊提供與國內外優秀球隊交流切磋的機會，進一步累積實戰經驗、提升競技實力。未來將持續整合基層棒球、城市棒球及在地運動資源，推動多元棒球活動，厚植城市棒球發展基礎，並積極朝爭取新竹市立棒球場重新納入中華職棒賽事場地的目標邁進。

新竹市立棒球場50周年交流賽「COMEBACK 竹風再起」於11月1至3日登場，歷經三天、五場精彩賽事，在球員熱血拚戰、球迷熱情應援下落幕。圖／新竹市府提供

新竹市立棒球場50周年交流賽「COMEBACK 竹風再起」於11月1至3日登場，歷經三天、五場精彩賽事，在球員熱血拚戰、球迷熱情應援下落幕。圖／新竹市府提供