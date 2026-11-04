【即時短評】後葉君璋時代？味全龍從奪冠到王朝的考驗

味全龍甫奪下中華職棒總冠軍，總教練葉君璋卻在封王之夜拋出「最後一年」的震撼彈。他也透露，長期承受外界批評及帶隊壓力，曾對自己的執教價值產生疑惑。儘管味全龍領隊在當晚希望葉君璋明年續任，未料，葉君璋在中職頒獎典禮上，一句「不管明年是什麼角色」又引起討論。

種種跡象顯示，葉君璋卸下兵符，恐怕已非空穴來風。一支剛拿下總冠軍的球隊，卻在榮耀高峰更換總教練，似乎違反職棒經營常理。葉君璋若真的卸任，對味全龍是危機還是轉機，恐怕不能只從明年能否衛冕來衡量，而應從球隊長期發展的角度檢視其利弊得失。

葉君璋自味全龍復隊以來參與球隊建構，從二軍養成、一軍成軍，到二○二三年及今年兩度奪冠，堪稱復隊後最重要的靈魂人物。他不僅熟悉球員特質，更建立了球隊的訓練制度、紀律文化與教練團運作模式。這些無形資產，絕非更換總教練便能輕易複製。尤其味全龍今年才重新奪冠，顯示現行教練團的分工與調度已見成效；倘若此時換帥，新任總教練勢必重新建立球員信任、調整戰術思維與管理方式，稍有不慎，不僅可能破壞原有默契，更將衝擊明年衛冕的競爭力。

但對一支球隊而言，長期由同一人執掌兵符，固然有助於維持穩定，卻也容易形成用人慣性與戰術思維的局限；新任總教練若能帶來不同的棒球觀念、數據分析與人才運用方式，未嘗不是球隊持續進化的契機。

事實上，葉君璋對味全龍的價值，早已超越臨場調度；從球員養成、教練團建構，到整體戰力規劃，他累積的經驗足以在更高層次發揮作用。倘若轉任首席棒球官或類似職務，統籌球探、選秀、一二軍養成及教練人才培育，不僅可以保留其經驗，更能讓球隊逐步建立不依賴單一總教練的制度。

但這樣的人事安排，也潛藏權責不清的風險。倘若葉君璋名義上退居幕後，實際上仍介入一軍調度，新任總教練是否將淪為有責無權的傀儡？一旦戰績不佳，更可能出現究竟該由誰負責的爭議。因此，球團若決定換帥，就必須清楚劃分管理與指揮權限，讓新教練建立自己的領導權威。更不容忽略的是，冠軍總教練的後繼者，必然背負沉重的衛冕壓力，球團更應給予充分授權及合理的磨合時間，不能因短期挫敗便輕易動搖。

味全龍二○二三年首度奪冠後，曾連續兩年無緣季後賽，直到今年才重返榮耀；這說明球隊雖已具備爭冠實力，卻尚未建立長期穩定的競爭優勢。相較於明年能否連霸，如何讓選手養成、戰力補強與教練接班制度化，才是球團更應思考的課題。

從企業經營的角度而言，創業階段需要強勢領導者披荊斬棘，成熟階段則需要完善制度維繫組織運作；葉君璋帶領味全龍完成復隊、成軍及奪冠的歷史任務，倘若能在此刻功成轉身，未嘗不是球隊邁向下一階段的契機。

一支成熟的職棒球隊不能永遠依賴一人；味全龍真正的考驗，是讓接班者有能力延續勝利。若葉君璋能從冠軍教頭轉變為冠軍體系的建構者，味全龍也能順利完成世代交替，那麼這次卸任即可能是從冠軍球隊邁向王朝的起點。