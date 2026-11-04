棒球／西武獅台灣賽 門票中午開賣

二○二七年「西武獅台灣系列賽—傳奇對決—」門票將開賣。埼玉西武獅明年二月廿七、廿八日將登上台北大巨蛋，分別對戰統一7-ELEVEN獅與中信兄弟，兩天賽事都準備了限定入場贈品，從賽事限定法披、應援手燈到衝鋒旗，讓球迷不只進場看球，也能把專屬紀念品帶回家。

本次賽事規畫多種票價與座位區域，票價範圍從五八○元到二八八○元，提供球迷不同預算與觀賽選擇。入場禮部分，二月廿七日將送出應援手燈，二月廿八日送出衝鋒旗。還有座區限定贈品，購買B1內野Ａ、Ｂ席者，入場可獲得「西武獅應援法披」。

本次賽事還邀請hololive VTuber 獅白牡丹（Shishiro Botan）與兔田佩克拉（Usada Pekora）擔任活動特別應援嘉賓，購買Ｂ席一一九區前九排者，可換到限量「hololive獨家聯名法披」，只贈不賣。

兩天賽事規畫「一票雙享」限定體驗。二月廿七日埼玉西武獅對戰統一7-ELEVEN獅，賽後安排演唱會；二月廿八日迎戰中信兄弟，賽後有西武獅ＯＢ對決中華ＯＢ的傳奇賽。兩天賽事結合現役球星、傳奇ＯＢ與限定贈品，帶給球迷更加獨特且豐富的進場回憶。

今天（四日）中午十二時起，可透過udn售票網及Klook購票。udn售票網提供ATM轉帳、線上刷卡、iPASS MONEY，球迷可提早做好選位準備。