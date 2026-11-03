中職／冬季聯盟參賽名單亮牌！高國輝、張建銘扛教頭 林佳緯也入列

2026亞洲冬季棒球聯盟將於11月14日開打，集結台灣、日本、韓國共六支球隊參賽，為今年冬天再掀棒球熱潮。中職六隊兵分兩路，組成台灣山林隊與台灣海洋隊，兩隊參賽名單正式公布，年輕好手將透過冬盟實戰累積經驗、提升實力，力拚將冠軍留在台灣。

台灣山林隊今年由味全龍隊打擊兼外野守備教練張建銘領軍，「火哥」將迎接生涯首次總教練挑戰，陣容以味全龍、中信兄弟、樂天桃猿隊為主體。投手方面，林鋅杰、王伯洋具一軍經驗，下勾投手陳世展今年在二軍以先發養成，並在本季完成一軍初登板，兄弟林暉盛盼藉冬盟找回投球手感，大瀧幸治、王奕凱也將力拚成為牛棚新戰力。

野手方面，兄弟近兩年首輪新秀許庭綸、蔡琞傑具備跑、打、守三拍子能力，盼透過冬盟精進攻守細節；龍隊外野手曾聖安今年拿下二軍全壘打王，並在台灣大賽展現關鍵火力。效力美職密爾瓦基釀酒人的內野手廖宥霖也將參戰，這位大溪高中首位旅外球員，首年在新人聯盟完成36場出賽。

台灣海洋隊則由富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝擔任總教練，「棒球情人」首度以總教練身分領軍，並由統一獅、富邦悍將、台鋼雄鷹組成。悍將2025年選秀前三輪新秀張育豪、劉承佑、石梓霖全數入列，其中首輪指名的「大物捕手」張育豪擁有出色的打擊能力，今年已有一軍出賽紀錄，林岳谷、林莛淯、潘瑋祥及左投陳品宏等人也曾登上一軍，期待透過冬盟持續提升競爭力。

獅隊以外野手林佳緯最受矚目，近年累積豐富一軍經驗，盼藉冬盟進一步調整；全紹凱今年也曾在一軍展現攻擊能力，有望成為明年新戰力。投手方面，首輪新秀曾偉喆將尋求突破，左投林易霆、陳定均、高偉強、吳紹遠也將透過冬盟累積實戰經驗，爭取明年挑戰一軍。

雄鷹野手黃劼希、宋柏翰、高聖恩都曾有一軍出賽紀錄，期待透過密集賽事持續磨練；去年冬盟負責帶動全隊氣氛的林威漢，今年也將再度參戰。投手方面，左投王柏傑、黃子豪、邱立璿都是先發培養人選，盼藉冬盟增加投球局數與實戰經驗，加速銜接一軍。

冬季聯盟預售票熱賣中，平日賽事開放球迷免費入場；假日例行賽非台灣隊賽事同樣免費入場，台灣山林隊、台灣海洋隊出賽則採售票方式，提供對號座及自由座，一般周末賽事對號座預售票270元、自由座250元。