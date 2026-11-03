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中職／捕手陳重羽有望複數年約續留 獅領隊：合約大致達共識

中央社／ 台北3日電
陳重羽。 中央社
陳重羽。 中央社

中職統一7-ELEVEn獅隊捕手陳重羽取得自由球員（FA）資格，有望獲得複數年約續留獅隊。獅隊領隊蘇泰安證實，與陳重羽合約大致達成共識，剩激勵獎金細節討論。

31歲捕手陳重羽今年獲得生涯第3座最佳9人捕手獎肯定，並於季後取得自由球員（FA）資格，他昨天出席頒獎典禮被問起是否會行使權利，僅表示確定的是「往好的方向」，也提到無論最後是否行使，可以取得資格都算是肯定。

陳重羽感謝獅隊的栽培和重視，也提到從季中開始就陸續跟球團針對合約討論多次。獅隊領隊蘇泰安今天受訪證實，與陳重羽的合約洽談大致達成共識，方向是複數年合約，目前只剩下激勵獎金細節討論。

至於獅隊內野手潘傑楷季後也取得自由球員（FA）資格，蘇泰安表示，也已經跟潘傑楷的經紀人就合約多次討論，今天中午在台南球場有當面再次恭喜潘傑楷今年獲得最佳9人三壘手獎肯定，並提及合約一事，「目前也是往好的方向前進。」

陳重羽 蘇泰安 統一7-ELEVEn獅

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