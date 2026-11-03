日職／「沒有樂天，就沒有現在的我們」 宋家豪妻子感性發文令人動容
旅日長達11年，現年34歲台灣投手宋家豪，確定結束與樂天金鷲隊合約，成為自由球員，其妻特別在Threads感性發文，「命運將我們帶到另外的城市去，心中真的是滿滿的不捨，再見了我們人生的1/3，我們會帶著在樂天、在仙台得到的滿滿的愛，前往下一站，繼續努力。」一段長文，令球迷感動，紛紛留言，「加油！」、「期待下一個旅程」。
宋家豪與妻子是從13歲就認識結緣，於2016年締結連理，如今兩人育有一名女兒。11年前宋家豪前往日本打拚，妻子留在台灣，之後才在日本一起生活，這一段心路歷程，妻子都看在眼裡，為他成功而喜悅，也為他失意時難過，扮演好賢內助的工作。
宋家豪妻子也附上照片與剪影，紀錄宋家豪的一切。
「●十一年前
一位來自台灣的棒球選手
獨自踏上仙台這片陌生的土地
從連最基本的五十音都不會
一切都是全新的開始
沒有家人的陪伴
沒有熟悉的語言
只有一顆一定要成功的決心
就這樣獨自到日本闖蕩
這個人是我們的摯愛
我的老公、孩子的爸爸—宋家豪
這十一年來我們分離的時間可能比相聚的時間還要多
老實說
我不清楚在無數個孤單寂寞的異地生活裡
他是怎麼撐下去的
一個人到另一個完全陌生的國家
不只是要面對更高強度的訓練和比賽
而是一切從零開始的不安
但是
他做到了
他做到的不只是撐下去
而是把這條路走成了我們從未想過的高度與長度
創下了很多不容易的紀錄—
台灣第一人日職史上首位百中繼台灣投手
台灣投手日職最高單季中繼成功紀錄
台灣後援投手登板次數最多⋯等
也在經歷了手術之後
又重回到了投手丘上」
十一年後
某一次聊天聊到
Kobe 說過的「你看過凌晨四點的洛杉磯嗎？」
他說「我看過凌晨的仙台」
「因為我告訴自己我一定要升支配下，所以有一段時間我凌晨天還沒亮就起來訓練了」
因為他知道
當他跨出台灣的那一刻
就一定要成功
●還記得
旅日的第一年
他要從家裡離開去機場時
原本已經準備踏上計程車了
卻又回頭來抱著Yumi 因為他知道這次說再見
下次見面就是十個月後了（他們第一次分開這麼久）
也還記得
在旅日第二年的
那天我正在上班
他突然打電話給我
電話那頭傳來「我做到了！」「我升支配下了」
其實我好想哭
但是因為在上班所以只能強忍著
那時候真想抱著他跟他說「我就知道你一定可以」
後來
有幸參與了季後賽
有幸能用自己的努力與實力和樂天的隊友們
並肩作戰
完成一場又一場的好球
也經歷過受傷開刀再站回投手丘的考驗
在這十一年以來
認識了好多好多很棒的人無論是隊友、教練、工作人員
一切的一切都是如此美好的
我都常常笑說
「球隊真的把你當小寶寶在呵護」
無論是在球場還是生活所有瑣碎的事
我們真的被樂天的大家保護的很好
●2022年
家豪的母親因病去世
因為人在國外
再加上疫情影響
最後來不及見到媽媽最後一面
媽媽也來不及踏上仙台這片他兒子打拼多年的土地
我知道他心裡多少留下了遺憾
2024年
球隊的人特地偷偷計畫
將他爸爸帶來了仙台
這是爸爸人生第一次出國
這一次因為球隊的邀請與促成
爸爸終於沒有錯過了
親眼見證到他那優秀的孩子站在投手丘上
而很早就失去視力的媽媽
我們也相信她有跟爸爸一起來看比賽
「樂天」不只是他人生中的伯樂
給予他到國外打拼的機會
而是真心的對待一位選手以及他的家人
●我們常說「沒有樂天，就沒有現在的我們」
每每聊到我們所擁有的
都只有說不盡的感恩
以及仙台
這片多麼美麗的土地
有漂亮的街道、剛剛好的擁擠度
更美好的是這個城市的人們
常常在路上會獲得很多溫情的加油與鼓勵
是這麽美好的城市支撐著我們的旅外生活
是我們的第二個家鄉
如今
命運將我們帶到另外的城市去
心中真的是滿滿的不捨
再見了我們人生的1/3
我們會帶著在樂天、在仙台得到的滿滿的愛
前往下一站
繼續努力
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