日職／「沒有樂天，就沒有現在的我們」 宋家豪妻子感性發文令人動容

旅日長達11年，現年34歲台灣投手宋家豪，確定結束與樂天金鷲隊合約，成為自由球員，其妻特別在Threads感性發文，「命運將我們帶到另外的城市去，心中真的是滿滿的不捨，再見了我們人生的1/3，我們會帶著在樂天、在仙台得到的滿滿的愛，前往下一站，繼續努力。」一段長文，令球迷感動，紛紛留言，「加油！」、「期待下一個旅程」。

宋家豪與妻子是從13歲就認識結緣，於2016年締結連理，如今兩人育有一名女兒。11年前宋家豪前往日本打拚，妻子留在台灣，之後才在日本一起生活，這一段心路歷程，妻子都看在眼裡，為他成功而喜悅，也為他失意時難過，扮演好賢內助的工作。

宋家豪妻子也附上照片與剪影，紀錄宋家豪的一切。

「●十一年前

一位來自台灣的棒球選手

獨自踏上仙台這片陌生的土地

從連最基本的五十音都不會

一切都是全新的開始

沒有家人的陪伴

沒有熟悉的語言

只有一顆一定要成功的決心

就這樣獨自到日本闖蕩

這個人是我們的摯愛

我的老公、孩子的爸爸—宋家豪

這十一年來我們分離的時間可能比相聚的時間還要多

老實說

我不清楚在無數個孤單寂寞的異地生活裡

他是怎麼撐下去的

一個人到另一個完全陌生的國家

不只是要面對更高強度的訓練和比賽

而是一切從零開始的不安

但是

他做到了

他做到的不只是撐下去

而是把這條路走成了我們從未想過的高度與長度

創下了很多不容易的紀錄—

台灣第一人日職史上首位百中繼台灣投手

台灣投手日職最高單季中繼成功紀錄

台灣後援投手登板次數最多⋯等

也在經歷了手術之後

又重回到了投手丘上」

十一年後

某一次聊天聊到

Kobe 說過的「你看過凌晨四點的洛杉磯嗎？」

他說「我看過凌晨的仙台」

「因為我告訴自己我一定要升支配下，所以有一段時間我凌晨天還沒亮就起來訓練了」

因為他知道

當他跨出台灣的那一刻

就一定要成功

●還記得

旅日的第一年

他要從家裡離開去機場時

原本已經準備踏上計程車了

卻又回頭來抱著Yumi 因為他知道這次說再見

下次見面就是十個月後了（他們第一次分開這麼久）

也還記得

在旅日第二年的

那天我正在上班

他突然打電話給我

電話那頭傳來「我做到了！」「我升支配下了」

其實我好想哭

但是因為在上班所以只能強忍著

那時候真想抱著他跟他說「我就知道你一定可以」

後來

有幸參與了季後賽

有幸能用自己的努力與實力和樂天的隊友們

並肩作戰

完成一場又一場的好球

也經歷過受傷開刀再站回投手丘的考驗

在這十一年以來

認識了好多好多很棒的人無論是隊友、教練、工作人員

一切的一切都是如此美好的

我都常常笑說

「球隊真的把你當小寶寶在呵護」

無論是在球場還是生活所有瑣碎的事

我們真的被樂天的大家保護的很好

●2022年

家豪的母親因病去世

因為人在國外

再加上疫情影響

最後來不及見到媽媽最後一面

媽媽也來不及踏上仙台這片他兒子打拼多年的土地

我知道他心裡多少留下了遺憾

2024年

球隊的人特地偷偷計畫

將他爸爸帶來了仙台

這是爸爸人生第一次出國

這一次因為球隊的邀請與促成

爸爸終於沒有錯過了

親眼見證到他那優秀的孩子站在投手丘上

而很早就失去視力的媽媽

我們也相信她有跟爸爸一起來看比賽

「樂天」不只是他人生中的伯樂

給予他到國外打拼的機會

而是真心的對待一位選手以及他的家人

●我們常說「沒有樂天，就沒有現在的我們」

每每聊到我們所擁有的

都只有說不盡的感恩

以及仙台

這片多麼美麗的土地

有漂亮的街道、剛剛好的擁擠度

更美好的是這個城市的人們

常常在路上會獲得很多溫情的加油與鼓勵

是這麽美好的城市支撐著我們的旅外生活

是我們的第二個家鄉

如今

命運將我們帶到另外的城市去

心中真的是滿滿的不捨

再見了我們人生的1/3

我們會帶著在樂天、在仙台得到的滿滿的愛

前往下一站

繼續努力