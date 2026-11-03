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中職／雙獎到手再添喜訊！亞冠賽「台灣隊長」郭天信發文明年迎二寶

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍外野手郭天信宣布「明年會有第二個小皮蛋」。 取自郭天信threads
味全龍外野手郭天信宣布「明年會有第二個小皮蛋」。 取自郭天信threads

味全龍外野手郭天信近期可說是喜事連連，不僅獲選為2026年亞冠賽台灣隊長」，更在昨日中職年度頒獎典禮，抱回生涯第5座外野金手套，更睽違3年獲選最佳九人雙獎。沒想到他今日又透過社群分享好消息，宣布妻子預計明年迎接第二胎，開心表示「明年會有第二個小皮蛋」，讓他在球場上收穫榮耀之餘，家庭也將迎來新成員。

郭天信本季出賽119場，繳出打擊率2成52、115支安打、9支全壘打、41分打點及24次盜壘成功的成績。 取自郭天信threads
郭天信本季出賽119場，繳出打擊率2成52、115支安打、9支全壘打、41分打點及24次盜壘成功的成績。 取自郭天信threads

頒獎典禮結束後，郭天信在Threads分享手捧獎盃的照片寫道，「很開心能夠再一次拿到金手套」，並感謝媒體朋友及球隊教練團的肯定，也感謝隊友與家人一路以來的支持，承諾未來每年都會繼續努力捍衛味全龍的中外野。

郭天信在感謝媒體朋友及球隊教練團的肯定，也感謝隊友與家人一路以來的支持。 取自郭天信threads
郭天信在感謝媒體朋友及球隊教練團的肯定，也感謝隊友與家人一路以來的支持。 取自郭天信threads

值得一提的是，郭天信也難掩喜悅，特別提到妻子及可愛的兒子，接著驚喜宣布，「明年會有第二個小皮蛋！」

球迷們也在下面紛紛給予祝福，「謝謝天哥一直守護著龍隊的中外野。」、「恭喜天哥，肉肉跟小冉好可愛，期待小皮蛋的到來。」

除了在中職賽場收穫肯定，26歲的郭天信近日也接下2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）台灣隊長重任，從上屆隊長陳傑憲手中接棒，帶領新一代台灣隊出征。

郭天信從上屆隊長陳傑憲手中接棒，接下2026亞冠賽台灣隊長重任。 中央通訊社
郭天信從上屆隊長陳傑憲手中接棒，接下2026亞冠賽台灣隊長重任。 中央通訊社

郭天信曾參加2023年亞冠賽，當時在季軍戰面對澳洲敲出再見安打，幫助台灣以4：3奪勝。今年則以超齡外卡身分再度入選，並獲總教練高志綱欽點擔任隊長，將於11月12日至15日率領台灣隊前往東京巨蛋爭取佳績。

郭天信曾參加2023年亞冠賽，在季軍戰面對澳洲敲出再見安打，幫助台灣以4：3奪勝。 取自郭天信threads
郭天信曾參加2023年亞冠賽，在季軍戰面對澳洲敲出再見安打，幫助台灣以4：3奪勝。 取自郭天信threads

成績方面，郭天信本季出賽119場，繳出打擊率2成52、115支安打、9支全壘打、41分打點及24次盜壘成功的成績，其中9轟更寫下個人單季新高。在守備方面，他憑藉廣大的防守範圍與13次外野助殺，再度獲得金手套肯定。

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