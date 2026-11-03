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亞冠賽／日本武士宮崎開訓 井口資仁肖像坐鎮球隊巴士

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本武士隊在宮崎正式開訓備戰亞冠賽，球隊也公布3台造型吸睛的接駁巴士。。截圖自侍ジャパン FB
日本武士隊在宮崎正式開訓備戰亞冠賽，球隊也公布3台造型吸睛的接駁巴士。。截圖自侍ジャパン FB

亞冠賽將於11月12日在日本東京巨蛋開打，日本武士隊今天在宮崎展開集訓，3台球隊巴士超級吸睛，除了主客場球衣款式，還有1台車身上就是斗大的監督井口資仁肖像。

日本隊備戰亞冠賽，集訓正式啟動，昨天全隊抵達宮崎，今天於日向太陽海洋球場展開練兵。井口資仁今年7月正式接下日本武士兵符，亞冠賽成為他上任國家隊監督後的第一個國際賽，井口表示，「這是一支年輕的球隊，希望每位選手都可以充分展現自己特色，但穿上日本隊球衣，最重要的任務還是贏球。」

談到球隊氣氛，井口表示，一開始大家比較拘謹、不敢開口，但現在已經會主動出聲了，球員與教練團之間的氣氛相當不錯。

日本隊將在7日、8日進行熱身賽，分別過招羅德、廣島隊，迎接12日正式比賽開打，預賽依序碰上中華隊、南韓隊、澳洲隊，前兩名打冠軍賽、後兩名打季軍戰，日本將爭取在這項賽事達成3連霸。

日本武士官網昨天公布3台球隊巴士，將在強化合宿期間負責接送球員及相關人員，車身塗裝別具巧思，包括主場球衣款式、客場球衣款式以及井口資仁肖像款。

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