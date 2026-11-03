棒球／穀保棒球隊明年轉戰三重高中 林昱珉勉學弟延續穀保藍精神

新北市青棒勁旅穀保家商棒球隊明年8月1日將轉入三重高中，新北市長侯友宜今天出席「穀保薪傳、三重超越」記者會表示，穀保家商30多年來為新北、為台灣棒球締造許多榮耀，未來由三重高中接棒，希望延續穀保不屈不撓的精神，讓新北青棒再創佳績。旅美投手林昱珉今天也到場力挺，勉勵學弟不要因為換名字就掉以輕心，要把「穀保藍」精神繼續延續。

侯友宜表示，每次看到代表台灣出賽的選手，尤其是新北培育出來的孩子站上國際舞台，都感到相當驕傲。以2024年世界12強賽為例，就有6名球員出身穀保家商，今年名古屋亞運，穀保校友、旅美投手林昱珉也扮演重要角色，足見穀保長年在青棒人才培育上的成果。

侯友宜指出，穀保家商30多年來在國內青棒賽事屢創佳績，不僅多次奪下全國冠軍，也曾在U18世界青棒賽締造榮耀，這些成績都是台灣棒球的重要資產。這次球隊轉型，市府必須承擔起接棒責任，感謝穀保家商校方，與棒球委員會主委蔡明堂及相關人士的努力，讓多年累積的訓練經驗與團隊精神能夠延續。

侯友宜說，未來三重高中將披上象徵榮耀的「穀保藍」戰袍，接續穀保家商的棒球傳統，用穀保藍的精神，青出於藍、勝於藍，不只要延續過去的成績，更要持續超越，並從人才培育、球隊經營到學生學習，都要兼顧，讓孩子在訓練與課業之間取得平衡，未來持續為國家培養更多棒球國手。

新北市青棒勁旅穀保家商棒球隊明年8月1日將轉入三重高中。記者葉德正／攝影

曾代表台灣征戰國際賽事的穀保校友、旅美投手林昱珉今天也到場力挺，談到球隊轉入三重高中，他認為是「換湯不換藥」，雖然學校名稱改變，但整體實力應該不會有太大差別，甚至有機會變得更強。

林昱珉也勉勵學弟，不需要因為學校名稱轉變而有太多心理負擔，最重要的還是做好自己，每天確實訓練、充實自己，到了比賽時，就把平時付出的努力拿出來，不要讓自己留下遺憾。

體育局表示，穀保家商棒球隊預計明年8月1日正式轉入三重高中，透過資源整合與經驗傳承，讓穀保多年建立的訓練制度及團隊精神在新環境中持續發展，也為新北三級棒球銜接建立新基地，讓更多有志投入棒球的孩子有機會延續夢想。

新北市體育局今天舉行「穀保薪傳、三重超越」記者會，找來旅美投手林昱珉一起見證。記者葉德正／攝影

棒球隊最後一屆學生U18國手黃世堯說， 希望這一屆可以把穀最後一年的成績全部拿下來，會持續好好練球面對每一場比賽；U15國手林品安明年也將轉到三重高中，他希望為三重高中打下更好成績。