日職／宋家豪與樂天金鷲11年緣斷 下一步仍盼留在日職尋找其他機會

34歲旅日台灣投手宋家豪結束與樂天金鷲隊的緣分，成為自由球員，下一步目標仍以留在日職優先，所屬經紀公司表示，將全力協助他尋求日職機會。

宋家豪在2015年10月與樂天簽下育成合約，在當時揣懷未知踏出旅日道路，一路寫下奇蹟篇章，在樂天一待就是11年，差點就要集滿8年一軍年資可不占洋將名額，卻在季後未獲樂天續約，成為自由球員。

對於宋家豪的下一步動向，經紀公司表示，選手本人希望留在日職，目前也全力協助他尋求日職的機會。

宋家豪在日職一軍累積10季、366場出賽，締造124次中繼成功，2023年9月16日達成生涯百中繼，為史上第一位在日職達成這項成就的台灣球員。宋家豪目前仍在日本自主訓練，尋覓留在日職發展的機會。