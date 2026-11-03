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日職／樂天金鷲宣布不與宋家豪續約 旅日11年下一步受關注

聯合新聞網／ 綜合報導
宋家豪。圖／桃園市政府提供（資料照）
宋家豪。圖／桃園市政府提供（資料照）

日本職棒樂天金鷲隊今天宣布，明年不會與旅日11年的台灣投手宋家豪續約，日職官方將他列為自由球員。宋家豪原有機會取得日職本土自由球員資格，不佔用外籍球員名額，但因今年一軍登錄天數不足，未達規定門檻。

據日媒報導，樂天金鷲不續約球員有宋家豪和洋投康崔拉斯（Roansy Contreras），兩人經歷讓渡程序、無其他球團提承接申請，正式成為自由球員。

宋家豪2015年10月與樂天金鷲簽下育成合約，2017年登上一軍，2018年起長年擔任主力牛棚，但近2季受傷勢影響出賽場數大幅減少，今年只在一軍出賽18場，防禦率3.07，每局被上壘率高達2.18。

宋家豪生涯一軍出賽366場，351局投出270次三振，累積128次中繼點，防禦率3.00，每局被上壘率1.23，原有機會今年取得日職本土自由球員資格，不佔用外籍球員名額，但因一軍登錄天數不足，未達到規定門檻。

宋家豪 日職 樂天金鷲

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