中職／馬傑森未獲最佳進步獎發文「告白林襄」 網：什麼時候求婚？

樂天桃猿隊內野手馬傑森入圍最佳進步獎，昨天參加中職頒獎典禮，雖最終沒能獲獎，但他也展現風度，在深夜發文恭喜獲獎者曾家輝，文末還感謝女友林襄，讓網友們紛紛留言「催婚」。

馬傑森發文寫道，「很榮幸今年能獲得最佳進步獎入圍的肯定，同時也恭喜家輝，最後拿下獎項。身為隊友，絕對知道鬼神般數據背後，投入多少努力才能換來，明年我們繼續努力，踏入職棒第7個賽季，一路上經歷不少挫折，也曾聽過許多質疑的聲音。去年因為服兵役錯過頒獎典禮，今年能穩定出賽115場，對我而言就是最大的收穫。」

馬傑森接著感謝七一訓練中心、總教練曾豪駒、教練團、球團行政和防護團隊，還感謝瑞波士訂製西服、媒體。

馬傑森也感謝10號隊友（桃猿球迷）的支持，「無論球隊戰績如何、我個人表現好壞，你們始終在場邊為我們加油。今天的結果不是終點，我還有很多需要學習、需要進步的地方。接下來也會繼續努力，不辜負每一份支持與期待。」

文末馬傑森寫道，「謝謝所有我愛的人，還有愛我的妳。」網友們推測「妳」就是指女友林襄，紛紛留言催婚，「什麼時候求婚」、「炸湯圓什麼時候上？」、「求婚要記得辦10號隊友桌？」、「最後一句太閃了」、「戴墨鏡也沒用了 已閃瞎雙眼」。