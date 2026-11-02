中職／蔣銲感謝太太「真正MVP」 下賽季動向仍未知

味全龍隊洋投蔣銲抱回今年中華職棒最有價值球員（MVP）獎，但他認為太太才是「真正的MVP」；面對隊友呼喚明年再續前緣，他則坦言「還是未知數」。

蔣銲（John Gant）今年防禦率1.49、136次三振奪得防禦率王、三振王，也獲選最佳九人暨指定打擊獎投手獎，而最終MVP揭曉讓他抱回4座獎盃，蔣銲在接受聯訪時表示：「冠軍才是最重要的獎項。而個人獎會讓人開心的地方是，這代表我如何幫助了球隊。」

信仰虔誠的蔣銲今天上台時多次感謝上帝，隨後感謝球團、隊友、球迷，最後則是感謝太太今年在台灣的陪伴，「每天每天支持我，她是我最忠實的球迷，她才是真正MVP。」

蔣銲指出，在日本職棒的那兩年就是太太陪伴自己度過手肘傷勢，2024年沒球可打也是她支持著自己，後續回到美國職棒小聯盟到今年來台灣，都是因為太太的鼓勵，「回到家知道有老婆、有小孩在等我，這就是一天最幸福的時刻。」

捕手蔣少宏呼喚他明年再當隊友，蔣銲對此則表示，今年確實過得精彩，但合約只有1年，「明年還是未知數，但我會說很享受在這支球隊打球，很高興成為龍隊一員，能夠一起奪冠真的不可思議。」