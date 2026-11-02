快訊

耶誕天后瑪麗亞凱莉解凍短片今年玩龐克新梗 Google搜尋也藏雪景彩蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／蔣銲感謝太太「真正MVP」 下賽季動向仍未知

中央社／ 台北2日電

味全龍隊洋投蔣銲抱回今年中華職棒最有價值球員（MVP）獎，但他認為太太才是「真正的MVP」；面對隊友呼喚明年再續前緣，他則坦言「還是未知數」。

蔣銲（John Gant）今年防禦率1.49、136次三振奪得防禦率王、三振王，也獲選最佳九人暨指定打擊獎投手獎，而最終MVP揭曉讓他抱回4座獎盃，蔣銲在接受聯訪時表示：「冠軍才是最重要的獎項。而個人獎會讓人開心的地方是，這代表我如何幫助了球隊。」

信仰虔誠的蔣銲今天上台時多次感謝上帝，隨後感謝球團、隊友、球迷，最後則是感謝太太今年在台灣的陪伴，「每天每天支持我，她是我最忠實的球迷，她才是真正MVP。」

蔣銲指出，在日本職棒的那兩年就是太太陪伴自己度過手肘傷勢，2024年沒球可打也是她支持著自己，後續回到美國職棒小聯盟到今年來台灣，都是因為太太的鼓勵，「回到家知道有老婆、有小孩在等我，這就是一天最幸福的時刻。」

捕手蔣少宏呼喚他明年再當隊友，蔣銲對此則表示，今年確實過得精彩，但合約只有1年，「明年還是未知數，但我會說很享受在這支球隊打球，很高興成為龍隊一員，能夠一起奪冠真的不可思議。」

蔣銲 中華職棒 味全龍 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／蔣銲飄髮變光頭全因自己的祭品文 「我女兒崩潰大哭」

中職／若林凱威旅外對戰力影響不大 郭天信：我們投手真的很強

NBA／格林開砲指唐西奇恐終身無緣MVP 里夫斯也抱屈：這就是審美疲勞

中職／牛棚土投崩盤、打線嚴重卡彈 兄弟「讓3追4」奇蹟沒發生

相關新聞

中職／蔣銲MVP賽季形容像童話故事 談再返龍營回應「我只簽1年」

中華職棒年度MVP開獎，3位洋將相爭，毫無意外由味全龍隊洋投蔣銲勝出，談到明年是否再返龍營，蔣銲的回應保守許多，強調：「我是簽一年合約，所以明年還是未知數。」

中職／葉總致詞預留伏筆？「不管明年角色是什麼」

葉君璋率領味全龍隊奪冠，今天領取年度最佳總教練獎座，吐露：「不管明年我的角色是什麼，我都會希望和我最好的團隊打造出更棒的味全龍。」一席話引發無限想像空間。

中職／曾家輝更大目標是防禦率王 直言馬傑森變得像不同的人

樂天桃猿隊投手曾家輝去年只在一軍出賽1場，今年站穩先發出賽22場， 投出7勝2敗、防禦率2.69，擊敗富邦悍將隊李東洺、樂天桃猿隊馬傑森，抱回最佳進步獎，他說：「未來目標是拿下防禦率王。」

棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

2027年「西武獅台灣系列賽－傳奇對決－」門票即將開賣！埼玉西武獅明年2月27、28日將登上臺北大巨蛋，分別對戰統一7-ELEVEN獅與中信兄弟，兩天賽事都準備了限定入場贈品，從賽事限定法披、應援手燈到衝鋒旗，讓球迷不只進場看球，也能把專屬紀念品帶回家。

中職／林岳平續掌統一獅兵符！1年短約迎執教第8季 蘇泰安預告教練團異動

統一7-ELEVEn獅總教練「餅總」林岳平去留終於塵埃落定！儘管今年季後挑戰賽不敵中信兄弟，賽後一度傳出卸任消息，甚至有其他球團積極探詢執教意願，但獅隊領隊蘇泰安今天（2日）正式證實，球團已與林岳平達成續約1年共識，2027年將繼續由他領軍，迎接執教第8個球季，朝隊史第11座總冠軍邁進。

棒球／遭爆欠債「神隱」中國？ 林益全投資日本房產疑被詐2000萬

前中職球星「神全」林益全近日遭網友在社群平台公開追討債務，甚至連妻子林家嘉也被捲入風波，網路上更流出與夫妻倆同名的法院本票裁定書，涉及票面金額合計440萬元。對此，目前人在中國從事棒球教學的林益全於1日打破沉默，坦言2022年因規劃退休生活，透過友人介紹投資日本房地產，前後投入超過新台幣2000萬元，直到2025年才驚覺可能遭到詐騙。為償還債務，他與家人已出售房產，目前仍有200多萬元尚未清償，強調絕未刻意躲避，承諾會負責到底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。