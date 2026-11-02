中職／葉君璋「不管明年什麼角色」引想像 自認能做的事很多

總教練葉君璋今年率味全龍奪總冠軍，頒獎典禮上一句「不管明年是什麼角色」引起討論，他表示，明年職務尚需跟公司討論，自認可以做的東西很多，怎麼做對團隊最好最重要。

葉君璋是味全龍2019年復隊後首任總教練，今年率領龍隊拿下隊史第6冠、復隊後第2座總冠軍，但今天出席頒獎典禮說到，「不管明年角色是什麼，都希望和最好的團隊打造出更棒的味全龍。」一席話讓葉君璋明年是否續任總教練引起討論。

葉君璋表示，球季結束後隔天就出國了，其實還沒有很嚴肅的跟公司和老闆討論過，重點是球團需要他、想要他做什麼，在什麼職位上對於球隊的幫助最大。

葉君璋直言「我可以做事情很多」，在總教練的位置上已經盡力了，不知道還有沒有辦法帶給球隊更多，換個人當搞不好有不同的樣貌，對球隊也不見得是壞事。龍復隊從無到有，從慢慢變好、到有些成果，也經歷過不好，到今年變更好，大家一起努力一這麼久，感謝老闆給很多機會。

龍隊領隊丁仲緯表示，感謝葉君璋這些年來的貢獻，現在有小小的成果，共識就是葉君璋會續留球隊，借重能力、讓味全龍變得更有競爭力，至於葉君璋的能力可以讓球隊有什麼不同的發展，需要各方面的思考，討論還需要花點時間，但大方向確定，不管如何都會跟團隊一起。