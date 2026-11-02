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中職／蔣銲MVP賽季形容像童話故事 談再返龍營回應「我只簽1年」

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中職／蔣銲MVP賽季形容像童話故事 談再返龍營回應「我只簽1年」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
2026中華職棒頒獎典禮今天在台北萬豪酒店舉行，味全龍隊蔣銲（左）獲得年度最有價值球員，老婆上台獻花分享喜悅。記者余承翰／攝影
2026中華職棒頒獎典禮今天在台北萬豪酒店舉行，味全龍隊蔣銲（左）獲得年度最有價值球員，老婆上台獻花分享喜悅。記者余承翰／攝影

中華職棒年度MVP開獎，3位洋將相爭，毫無意外由味全龍隊洋投蔣銲勝出，談到明年是否再返龍營，蔣銲的回應保守許多，強調：「我是簽一年合約，所以明年還是未知數。」

蔣銲生涯在大聯盟擁有6季、173場出賽的豪華資歷，但2022、23年因為手肘傷勢，在日本職棒火腿隊當了兩年「薪水小偷」，去年於獨立聯盟、美職體系恢復出賽，本季首度挑戰中職戰場，一舉成為投手丘上大魔王級的人物，出賽21場，取得9勝2敗、防禦率1.49，在133.1局投球送出136次三振，包辦防禦率王、三振王，在票選類獎項取得最佳投手、年度MVP。

對於蔣銲來說，這些獎項的意義在於帶給球隊貢獻，「棒球是團隊運動，冠軍才是最重要的獎座，所以對我來說，得到這些獎，最開心的是知道自己有幫助到球隊。」評價這是不是一個完美的賽季，蔣銲給出肯定的答案，「這絕對是，一整年就像童話故事一樣。」

蔣銲在頒獎台上放閃，妻子上台獻花並擁抱，在中職頒獎台上留下甜蜜瞬間，就連會後接受媒體聯訪，蔣銲在等待翻譯空檔，眼神都充滿愛意地掃向妻女。

蔣銲說太太是自己最死忠的粉絲、自己心中真正的MVP，包括去日本打球、開刀時，以及去年待在皇家隊3A所在城市Omaha時，太太都跟著自己，「不管表現如何，回到家有老婆、小孩在家，就是一天中最幸福的時候。」

捕手蔣少宏許願明年能再繼續與他合作，被問到這件事，蔣銲並未給出正面回應，他說：「今年是很棒的一年，但我只簽了一年合約，所以明年還是未知數，但我能說的是今年在這裡打球很享受，我喜歡當味全龍的一份子，和團隊一起贏得總冠軍充滿不可思議。」

2026中華職棒頒獎典禮今天在台北萬豪酒店舉行，味全龍隊蔣銲（左）獲得年度最有價值球員，老婆上台獻花分享喜悅。記者余承翰／攝影
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2026中華職棒頒獎典禮今天在台北萬豪酒店舉行，味全龍隊蔣銲（左）獲得年度最有價值球員，老婆上台獻花分享喜悅。記者余承翰／攝影
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2026中華職棒頒獎典禮今天在台北萬豪酒店舉行，味全龍隊蔣銲（左）獲得年度最有價值球員，老婆上台獻花分享喜悅。記者余承翰／攝影
2026中華職棒頒獎典禮今天在台北萬豪酒店舉行，味全龍隊蔣銲（左）獲得年度最有價值球員，老婆上台獻花分享喜悅。記者余承翰／攝影

蔣銲 中職 中華職棒

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