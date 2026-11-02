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中職／鍾允華等新人王等到心情超抖 開心從阿嬤手中領獎

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊鍾允華（左）獲頒年度最佳新人獎，由阿嬤（右）親自上台頒獎。記者余承翰／攝影
統一獅隊鍾允華（左）獲頒年度最佳新人獎，由阿嬤（右）親自上台頒獎。記者余承翰／攝影

中職年度新人王沒有太大意外，統一獅隊23歲「守護神」鍾允華奪下救援王後，再度登上頒獎台，也是獅隊近4年首次獲獎，他從祖母的手中獲獎，兩人笑得相當開心。

鍾允華說：「阿嬤在球季賽期間常到球場為我加油，一直鼓勵我好好投球。」

鍾允華領獎後透露，高三受了大傷，把回到球場當成第一目標，雖然高三有出來選秀，但不如預期，所以前往台東大學磨練球技。

他表示，大學有很多學長帶著他做不同事情，讓他在高中、大學之間進步很多，進入職棒後教練團也給了很多建議，學長帶給他很多方向，讓自己愈來愈進步。

鍾允華形容等待公布新人王時「超抖、都快嚇死了」，獲獎的心情就是不可思議；他也強調，今年拿下兩項大獎不是最大重點，球隊獲勝才是最重要的事，新人王只是「路過剛好就拿到獎」，專注球隊勝利、球隊贏球才是最重要的事。

統一獅隊鍾允華獲頒年度最佳新人獎。記者余承翰／攝影
統一獅隊鍾允華獲頒年度最佳新人獎。記者余承翰／攝影

統一獅隊鍾允華（左）獲頒年度最佳新人獎，由阿嬤（右）親自上台頒獎。記者余承翰／攝影
統一獅隊鍾允華（左）獲頒年度最佳新人獎，由阿嬤（右）親自上台頒獎。記者余承翰／攝影

鍾允華 阿嬤 新人

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