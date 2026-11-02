中職／葉總致詞預留伏筆？「不管明年角色是什麼」

葉君璋率領味全龍隊奪冠，今天領取年度最佳總教練獎座，吐露：「不管明年我的角色是什麼，我都會希望和我最好的團隊打造出更棒的味全龍。」一席話引發無限想像空間。

今年總冠軍賽上演中職史上首次龍象大戰，龍隊以4勝2敗擊敗中信兄弟隊，入手隊史第6冠，也是葉總帶領龍隊的第2座總冠軍，今天率領全隊一起出席頒獎典禮。

葉君璋回想第二戰啟用曾聖安先發，當時很多人問為什麼，「老實說，我不知道。」結果曾聖安先在右外野發生失誤，葉總腦中飄過「挫賽啊！」他直言：「如果這場因為他輸了，我應該會被罵得很慘，還好他打了一支全壘打。」

葉君璋說，事後難免會想起，如果當時曾聖安沒有打全壘打，戰局演變會是如何，「總教練大概就是這樣。」

葉君璋感謝頂新集團四位董事長，「如果沒有四位董事長，我沒有機會和背後這麼優秀的團隊站在這裡。」他也知道外界對他有不少罵聲，但還是感謝所有支持自己的人，「不管明年我的角色是什麼，我都會希望和我最好的團隊打造出更棒的味全龍。」