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中職／曾家輝更大目標是防禦率王 直言馬傑森變得像不同的人
樂天桃猿隊投手曾家輝去年只在一軍出賽1場，今年站穩先發出賽22場， 投出7勝2敗、防禦率2.69，擊敗富邦悍將隊李東洺、樂天桃猿隊馬傑森，抱回最佳進步獎，他說：「未來目標是拿下防禦率王。」
曾家輝表示，棒球生涯在三級階段從未獲獎，直到大學才在單一盃賽拿到投手獎，今年拿到這座最佳進步獎，要把獎盃擺在家裡最中間的位置。
曾家輝生涯第4年投出代表作，擊敗另兩名競爭力十足的最佳進步獎候選人，他說：「有想過會獲獎，但大家都很接近，尤其馬傑森的打擊表現和之前差很多，變得像不同的人。」
回顧今年球季，曾家輝投到季中、接近下半季時「有往下掉的感覺」，教練團希望他好好休息、需要他輪值先發，自己也努力撐過去，沒有力不從心的感覺，「我很努力研究投手這塊，有做到應做的。」
曾家輝表示，這是職棒生涯首次拿到個人獎，季後會到日本自主訓練，拿到最佳進步獎後希望明年更進步。
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