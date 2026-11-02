中職／陳文杰29歲重返東山不是山頭 「未來可以更好」

台鋼雄鷹隊陳文杰以29歲之齡成為中職史上最年輕東山再起獎得主，收到滿滿「恭喜」留言當下，自己也一頭霧水，他坦言對於得獎感到意外，重返東山的他也認為這還不是山頭，「我還有很多進步空間，希望未來可以更好。」

陳文杰去年春訓出賽時，守備造成右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折，導致全季報銷，今年回歸出賽97場，以2成75打擊率敲出100支安打，外野防區則是259次守備機會0失誤，在聯盟票選誕生的東山再起獎勝出。

還原去年傷情出現當下，陳文杰說，沒想過一個再熟悉不過的動作，會因此受到這麼嚴重的傷，上了救護車後，他問救護人員「很嚴重嗎？」對方回答「很嚴重」，他再追問「不知道還能不能回到球場上」，救護人員鼓勵他「可以啦！可以啦！」

陳文杰說，受傷當下的難過，不是因為疼痛，而是因為覺得可惜，「去年覺得自己準備得很好，覺得會有不錯的一年，身體狀況是最好的時候，剛發生當下，我是很難過為什麼會這樣？」

陳文杰也想起入院隔天就帶著一堆補品來看自己的雄鷹隊友們，「一整年無法和大家並肩作戰，但看到我的立牌、聽到我的應援曲，讓我知道你們沒有忘記我。」陳文杰感謝去年一路陪伴自己、鼓勵自己的人，「沒有他們，今年可能不會有很好的恢復。」

經歷大傷回歸，陳文杰透露最想哭的瞬間，是來自去年回歸時對上中華隊熱身賽的第一個打席，「第一次上去打，是真的想哭，是那種我回來了的感覺」。」

陳文杰重返東山，但自知這還不是山頭，他說：「我還有很多進步空間，希望未來可以更好，今年到後面有一段遇到小低潮，希望把自己練得更強壯，整年成績可以保持在穩定狀況。」