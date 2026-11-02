中職／高塩將樹神比喻中繼角色 投不好就像裁判一樣挨批

統一獅隊日本投手高塩將樹連續兩年奪下中職中繼王，今天再度站上頒獎台，他表示，本來是先發投手，轉任中繼投手才知這麼辛苦，真的很不容易，衷心感謝這一切。

高塩將樹特別提到，中繼角色不受關注，表現好被認為理所當然，不會特別受到稱讚，如果投不好就像裁判一樣會受到批評，很感謝、也很榮幸連續兩年拿到中繼王，明年球場見。

高塩將樹在頒獎典禮前受訪已提到，去年沒想到、今年更沒想到會拿下中繼王，因為開季表現不太理想，覺得再度獲獎不可思議，他說：「投球不像去年的壓制力，不滿意。」

這位37歲老將坦言合約已經結束，年紀也大了，但明年一定還想留在獅隊，「如果球隊不需要，我就再想想看，希望他們能再給我新的合約。」