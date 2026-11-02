中職／開季失誤聽到球迷聲音 江坤宇專注當下締造金手套連霸

中信兄弟隊游擊手江坤宇今年開季第2場就發生失誤，然而整季僅4次失誤，維繫金手套連霸，江坤宇坦言一開始也聽到球迷的討論聲音，「自己也對自己有期待，就是專注當下。」

江坤宇以守備率9成91打破中華職棒游擊手單季最高紀錄，在金手套游擊手獎締造7連霸，江坤宇今天接受媒體聯訪時表示，每一年自己都要面對不同挑戰，但最重要還是保持健康，「沒有健康的身體就沒有機會挑戰這個獎。」

今年味全龍隊張政禹、統一7-ELEVEn獅隊陳聖平也在游擊防區表現傑出，江坤宇樂見整體環境越來越好，「看到大家好，自己也會想要更好。私底下彼此也都蠻好的，互相去欣賞對方好的地方。」

然而今年江坤宇的最佳9人游擊手獎連霸之路被張政禹中斷，江坤宇說：「連霸總有一天會斷掉。我自己的想法就是季賽專注當下，獎項要一年最後才會知道，自己就是每天持續累積。」