中職／「答應會長，要永遠支持台灣棒球」 蔡其昌期許明年400萬人進場

中華職棒會長蔡其昌任內最後一次主持頒獎典禮，6年時間過去，他感謝擁有這段為台灣棒球服務的時光，儘管不能獲得所有人喜歡，但他說自己只是中職的過客，棒球才是根本，「答應會長，要永遠支持中華職棒、支持台灣棒球。」

「終於到了最後一年主持頒獎典禮，」中職頒獎典禮今天登場，也是蔡其昌最後一次以會長身分參與這項盛會，他表達自己的感謝，「六年時間很快，很高興、也很榮幸，有這個機會為台灣棒球服務。」

蔡其昌說，「我知道有人很喜歡我，但也有人很討厭我，不管喜歡或討厭我，我只是中華職棒的過客，棒球才是中華職棒的根本。」他向球迷喊話，「答應會長，要永遠支持中華職棒、支持台灣棒球。」

中職近年票房逐年攀升，更在2024年台北大巨蛋加入賽程版圖、世界12強棒球賽冠軍熱潮帶動之下，展現驚人漲幅，今年總進場人數已經達到390萬7736人，蔡其昌對明年票房數字有期待，「明年看能不能一口氣突破400萬人次。」