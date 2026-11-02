中職／鍾允華備妥兩套得獎感言 緊張等待新人王開獎

統一獅隊23歲「守護神」鍾允華本季33次救援成功，生涯第2年就奪下中職救援王，也是新人王熱門人選，他說：「參加年度頒獎典禮很緊張，比上場投關門任務還緊張。」

鍾允華今天出席中職年度頒獎典禮前，特別試了3、4套西裝，最後選定暗紅色亮相，笑說：「其他都不好看，這套比較適合。」

陳韻文2021年完成救援王3連霸，接下來4年都是別隊勝出，今年鍾允華為獅隊扳回一城，他表示，開季時沒想太多，失敗後如何投好下一場比賽才是重點，每天到球場就是把該做的事做好。

救援王確定到手、新人王呼聲頗高，鍾允華保持平常心，但也備妥兩套感言，強調無論是誰拿到新人王都要祝福，大家都是朋友、不是敵人；他十分期待本月開打的亞洲職棒冠軍爭霸賽，強調參賽意願很高，儘管季中有些狀況，但季後已經回穩，身體也沒問題，想帶著這些經驗學習不一樣的東西。