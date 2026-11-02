快訊

訊問2小時離開高檢署 高金素梅：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

學者研究：習近平老化「比一般人更嚴重」 下機出現「環狀步態」

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／鍾允華備妥兩套得獎感言 緊張等待新人王開獎

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊「守護神」鍾允華奪下中職救援王，也是新人王熱門人選。
統一獅隊「守護神」鍾允華奪下中職救援王，也是新人王熱門人選。

統一獅隊23歲「守護神」鍾允華本季33次救援成功，生涯第2年就奪下中職救援王，也是新人王熱門人選，他說：「參加年度頒獎典禮很緊張，比上場投關門任務還緊張。」

鍾允華今天出席中職年度頒獎典禮前，特別試了3、4套西裝，最後選定暗紅色亮相，笑說：「其他都不好看，這套比較適合。」

陳韻文2021年完成救援王3連霸，接下來4年都是別隊勝出，今年鍾允華為獅隊扳回一城，他表示，開季時沒想太多，失敗後如何投好下一場比賽才是重點，每天到球場就是把該做的事做好。

救援王確定到手、新人王呼聲頗高，鍾允華保持平常心，但也備妥兩套感言，強調無論是誰拿到新人王都要祝福，大家都是朋友、不是敵人；他十分期待本月開打的亞洲職棒冠軍爭霸賽，強調參賽意願很高，儘管季中有些狀況，但季後已經回穩，身體也沒問題，想帶著這些經驗學習不一樣的東西。

統一獅隊「守護神」鍾允華奪下中職救援王，也是新人王熱門人選。記者藍宗標／攝影
統一獅隊「守護神」鍾允華奪下中職救援王，也是新人王熱門人選。記者藍宗標／攝影

鍾允華 中職 緊張

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／陳傑憲暌違6年再奪打擊王 感謝「算哥」林岳平精算

中職／張政禹「小香風」西裝耀眼 本想穿大紅色西裝太像歌廳秀

中職／曾峻岳、林凱威拚旅外挑戰重重 球技絕非唯一要件

中職／林岳平續掌統一獅兵符！1年短約迎執教第8季 蘇泰安預告教練團異動

相關新聞

棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

2027年「西武獅台灣系列賽－傳奇對決－」門票即將開賣！埼玉西武獅明年2月27、28日將登上臺北大巨蛋，分別對戰統一7-ELEVEN獅與中信兄弟，兩天賽事都準備了限定入場贈品，從賽事限定法披、應援手燈到衝鋒旗，讓球迷不只進場看球，也能把專屬紀念品帶回家。

中職／林岳平續掌統一獅兵符！1年短約迎執教第8季 蘇泰安預告教練團異動

統一7-ELEVEn獅總教練「餅總」林岳平去留終於塵埃落定！儘管今年季後挑戰賽不敵中信兄弟，賽後一度傳出卸任消息，甚至有其他球團積極探詢執教意願，但獅隊領隊蘇泰安今天（2日）正式證實，球團已與林岳平達成續約1年共識，2027年將繼續由他領軍，迎接執教第8個球季，朝隊史第11座總冠軍邁進。

棒球／遭爆欠債「神隱」中國？ 林益全投資日本房產疑被詐2000萬

前中職球星「神全」林益全近日遭網友在社群平台公開追討債務，甚至連妻子林家嘉也被捲入風波，網路上更流出與夫妻倆同名的法院本票裁定書，涉及票面金額合計440萬元。對此，目前人在中國從事棒球教學的林益全於1日打破沉默，坦言2022年因規劃退休生活，透過友人介紹投資日本房地產，前後投入超過新台幣2000萬元，直到2025年才驚覺可能遭到詐騙。為償還債務，他與家人已出售房產，目前仍有200多萬元尚未清償，強調絕未刻意躲避，承諾會負責到底。

中職／鍾允華備妥兩套得獎感言 緊張等待新人王開獎

統一獅隊23歲「守護神」鍾允華本季33次救援成功，生涯第2年就奪下中職救援王，也是新人王熱門人選，他說：「參加年度頒獎典禮很緊張，比上場投關門任務還緊張。」

中職／張政禹「小香風」西裝耀眼 本想穿大紅色西裝太像歌廳秀

味全龍隊游擊手張政禹今年33次盜壘成功，奪下生涯首座盜壘王，也拿到最佳九人獎，盛裝出席中職年度頒獎典禮，以「小香風」西裝亮相，他說：「其實還有其他更特別的衣服，但我更喜歡顯眼一點。」

中職／若林凱威旅外對戰力影響不大 郭天信：我們投手真的很強

郭天信今年在外野手雙料獲獎，但一座錯過的獎項也引起不少討論，8月23日在新莊棒球場策動的「8-3」再見雙殺，不敵統一獅隊陳聖平，未能在年度最佳美技獎勝出，郭天信對此態度淡然，「我做那些動作不是為了要拿這個獎，而是為了幫助球隊，有沒有得獎沒差。」他也老實承認，寶貴的1票是投給自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。