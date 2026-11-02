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中職／張政禹「小香風」西裝耀眼 本想穿大紅色西裝太像歌廳秀
味全龍隊游擊手張政禹今年33次盜壘成功，奪下生涯首座盜壘王，也拿到最佳九人獎，盛裝出席中職年度頒獎典禮，以「小香風」西裝亮相，他說：「其實還有其他更特別的衣服，但我更喜歡顯眼一點。」
張政禹笑說，本來想穿大紅色西裝，但穿起來有點老人的歌廳秀，後來聽了老婆的意見，她說好看就好看。
張政禹10月30日搭機飛往日本福岡，參加日本職棒軟銀鷹隊秋訓，待了兩天為了頒獎典禮又返台，明天再度搭機赴日；他表示，日職秋訓很累，和二、三軍球員一起訓練，還有幾名一軍選手參加，軟銀場地工作人員仔細整理場地，給他們很好的待遇，球團準備的食物也很讚。
張政禹說：「軟銀球員都知自己該做什麼，沒聽他們說很累，做完課表後還會自己再加強，訓練場地真的很棒。」
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