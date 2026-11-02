中職／若林凱威旅外對戰力影響不大 郭天信：我們投手真的很強

味全龍隊郭天信。 記者余承翰／攝影

郭天信今年在外野手雙料獲獎，但一座錯過的獎項也引起不少討論，8月23日在新莊棒球場策動的「8-3」再見雙殺，不敵統一獅隊陳聖平，未能在年度最佳美技獎勝出，郭天信對此態度淡然，「我做那些動作不是為了要拿這個獎，而是為了幫助球隊，有沒有得獎沒差。」他也老實承認，寶貴的1票是投給自己。

郭天信已是頒獎典禮常客，加上今年，生涯握5座金手套、3座最佳十人，而今年是他繼2023年後再次與團隊一同前來，他也說：「和大家一起來的感覺還不錯，比較多人，比較好聊天。」

郭天信也參與角逐美技獎，8月23日龍隊與富邦悍將隊廝殺進入延長賽，龍隊10局上攻下2分，悍將10局下的攻勢，由張政禹的傳球失誤開啟，戴培峰先以高飛犧牲打追回1分，孔念恩挑戰中外野，郭天信先完成撲接，再迅速起身傳一壘抓到最後一個出局數，這記守備也讓他成為史上第二位單場5支0卻拿MVP的選手。

郭天信這記美技未能獲獎，但他覺得無所謂，「可以幫到球隊最重要，帥是附加的。」這座獎項過去由球迷票選產生，前11年有8年得主為中信兄弟隊，郭天信坦言：「我是知道今年投票機制有改，以前就是100%球迷投票，那就根本不用看了，所以就不會在意；我今年還是有投，因為只能投一次，我還是有投自己。」

此外，陣中終結者林凱威行使旅外FA權利，新球季是否還在龍隊是未知數，郭天信對此回應：「我覺得沒差，我們投手很強，而且凱威如果有機會再出去，對他、對台灣都是好事，戰力我覺得沒什麼影響，我們投手真的很強。」他也透露，林凱威平常就常把旅外掛在嘴邊，知道他還有夢，並不意外他提出申請。