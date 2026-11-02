中職／陳傑憲暌違6年再奪打擊王 感謝「算哥」林岳平精算

統一獅隊球星陳傑憲奪下生涯第2座打擊王，也拿到第8座最佳九人獎，今天全新造型出席中職頒獎典禮，保證經過專人 特別設計，絕對不會和其他球員「強碰」，他表示，暌違6年再奪打擊王，非常感謝「算哥」的計算。

陳傑憲本季打擊率3成22在全聯盟排名第1，富邦悍將隊林澤彬3成11居次，陳傑憲口中的「算哥」就是獅隊總教練林岳平，他說：「餅總很為選手著想，有計算其他人還要幾個打席才能靠近，季末要我可再打一次打席。」

陳傑憲表示，今年狀況維持不錯，個人成績不是最大重點，而是團隊為主，教練要他做什麼就做，季末發現有機會爭奪打擊王就拚一下。

獅隊最近兩座打擊王都是陳傑憲拿下，他表示，沒想到過了6年還可拿下打擊王（上次是2020年），今年開季慢熱，上到一軍後沒有打得很好，在二軍期間很感謝兩位教練劉育辰、唐肇廷給了很多空間。

陳傑憲說：「年輕球員愈來愈好，不知這是不是最後一次拿到打擊王，但我的好勝心很強，未來會繼續競爭。」他也透露，今年比較在意沒有拿到金手套獎，明年目標要拿回來。