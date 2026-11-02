中職／蔣銲飄髮變光頭全因自己的祭品文 「我女兒崩潰大哭」

味全龍隊洋投蔣銲今年在中職場上大殺四方，也成球隊封王功臣之一，奪冠賽後突然理了大光頭，讓隊友直呼是個狠人，他在今天還原這是自己為了奪冠所開出的祭品文，而女兒看到後崩潰大哭。

蔣銲原本有一頭飄逸長髮，卻在龍隊封王慶祝之後瞬間失蹤，頂著大光頭出現，讓女兒當場嚇哭，下班路推開台北大巨蛋B2大門，讓球迷看了都傻眼。

蔣銲笑說，自己告訴隊友，「如果我們贏得總冠軍，你們可以理掉我的頭髮，就如你們所見，事情就這樣發生了。」蔣銲上次頭髮理到這麼短時，是有一次將留到肩膀下方的長髮一次剪掉，捐給慈善機構做癌症病童的假髮，「我那時的頭髮就跟現在差不多。」

蔣銲坦言，女兒看到自己的光頭造型後很傷心，為此崩潰大哭，「她有點認不出我來，大概過了好幾小時，才開始和我重新熱絡起來。」

洋將在外征戰整季，賽季落幕後通常都會趕著回家，蔣銲罕見留下來親自領獎，他也笑說：「我是最後一個還留在這邊的。」蔣銲表示，知道其他洋將都已經回國，但自己很期待頒獎典禮，「我們是總冠軍，我們是唯一所有球員都還在這裡的球隊，我覺得這滿酷的，也很想看看典禮會怎麼進行。」