中職／有「底層」經驗盼給學弟捷徑 潘傑楷談FA：做好選手該做的事

統一獅隊潘傑楷今年打出生涯年數據，也讓他再度獲得最佳十人三壘手殊榮，今年扛起更多帶領學弟的任務，他自認是「從下面爬起來」的選手，更能切身提醒學弟不要迷失、不要忘記自己走過的路，潘傑楷說：「希望能讓他們有更接近成功的捷徑。」

潘傑楷今年承擔起更多領袖角色，他在這條路上也在持續學習，他說上半季做得沒有特別好，賽季中才開始找到自己在球隊中的定位、角色，除了場上的適時發揮幫助球隊贏球，球隊中的個人價值也不只在於個人成績，更在於怎樣帶領其他隊友一起成長，「前幾年都是看著傑憲帶著球隊往前跑，今年被賦予這些角色，也接受到學弟的反饋。」

潘傑楷說，「大家都知道我是從下面爬起來，也希望學弟記得自己怎麼達到這個位置，剛開始有成績時會有點飄、會有迷失的時候，尤其在剛開始有成績時，會忘記自己原本的樣子、忘記自己走過的路，在那時會特別提醒學弟，不希望他們走過我以前的路，希望他們有更接近成功的捷徑。」

潘傑楷季後符合FA資格，尚未宣告是否行使，昨天剛從日本返台的他也說，自己還沒有太多消息，「反正快到了，就差兩天了。」

他表示，選手唯一能做的事，就是做好選手自身該做的事，「至於會在哪裡打球，不是我去做決定，每個人都想去更好的地方、更好的資源，去挑戰自己可以做到哪裡，能不能往更好的地方去，不是我自己可以決定，我可以決定的就是不管在哪打球，都要為自己負責、為球隊負責。」