中職／回來後一直逼自己進步 林凱威想證明還有能力旅外

味全龍隊「守護神」林凱威上周動用旅外球員權利，決定再次尋求旅外機會，他今天在中職年度頒獎典禮前表示，想法很簡單，就是想要證明自己有能力再出去，繼續挑戰自己。

林凱威效力龍隊5年，合計出賽222場都是後援身分，戰績13勝12敗60中繼54救援、防禦率3.47，今年出賽56場創下生涯單季新高，投出8勝4敗3中繼30救援、防禦率2.85，救援成功次數在全聯盟排名第2，落後統一獅隊鍾允華3救援。

他說：「回來中職後一直逼自己進步，不能鬆懈、努力進步，也想告訴大家中職環境很好，回來不是壞事，一樣想把自己變得更強，再出去闖一闖。」

林凱威今年投出生涯代表作，認為主要是球速變得更快、甚至比在美國打球時還快，未來不管美國、日本職棒都可嘗試，若有合約就交給經紀人處理。