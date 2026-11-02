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中職／有感受到獅隊誠意和重視 陳重羽談FA：希望往好的方向
統一獅隊捕手陳重羽取得自由球員資格，尚未鬆口是否行使，他透露已與球團談過幾次，「希望往好的方向發展。」
陳重羽今年在最佳十人捕手突圍，生涯第三度獲獎，他對此表示，「這個獎不純然是個人努力，支撐我在場上前進的是球迷和球團，才能表現出比較好的成績，拿下這個獎，還是會繼續往下個目標前進。」
變數在於走向下個目標時，是否還穿獅隊戰袍？陳重羽今年季後符合FA資格，他對此表示，「還是很謝謝球團這9年、10年的栽培，球團給我機會穿上職業隊球衣，包括重廷。」
是否先以母隊洽談優先？陳重羽回應，「統一蘇總給我很大的重視和誠意，正常來講，每個人都會先以母隊為主。」他也提到，雙親及太太都給自己很大力量，「一直告訴我，不管最終選擇怎樣都支持我，球員生涯有限，他們希望我在最短時間表現出最好的自己，希望我往後生涯是開心的，不管打多久，都希望我可以在好的心情下去完成我的工作。」
被問到心中是否有理想條件，陳重羽的語調突然調皮了起來，「理想的條件在我心中，到時你們就知道了。」
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