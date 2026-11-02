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中職／范國宸不安中再次雙料奪獎 喜獲3支iPhone送出1支慰勞後勤

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
范國宸。 富邦捍將提供
范國宸。 富邦捍將提供

富邦悍將隊范國宸相隔三年再度斬獲個人獎，在一壘雙料得獎，今年季末集團「大董」蔡明忠祭出iPhone 18大賞，范國宸一人就拿了三支，大方提供一支給後勤人員抽獎，最終由大巴司機幸運獲獎。

范國宸揮別傷勢所困的2024年後，近兩年重新證明自己是聯盟頂級一壘手，今年繳出的個人成績，繼2022、23年後再次奪得一壘手雙料獎項。

「感觸滿深的，」范國宸說，相隔三年，可以再次一次拿兩個獎，是不容易的事，「感謝一路上幫忙的人，自己的努力最後有得到回報。」

范國宸透露，其實開獎前心情很緊張，不知道自己能否獲獎，帶著不安的心情，「知道有得獎後，心裡大石放下。」這是他五年合約的第一年，范國宸就用成績做出回應，他也說合約在身有以往沒有的安定感，「很感謝球團給我這個肯定。」

有趣的是，蔡明忠季末祭出重賞，達成特定條件或單場MVP可以獲得iPhone 18，范國宸個人拿到三支，一支給自己、一支給老婆，第三支給後勤人員、行政人員抽獎。

范國宸透露，幫自己和老婆各拿到一支手機後，就想說若有第三支要拿出來抽獎，「很開心可以為後勤謀福利，讓大家都有參與的感覺。」一共21人抽獎，最終由大巴司機幸運抽中。

范國宸 iPhone 中職

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