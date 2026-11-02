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中職／林岳平續掌統一獅兵符！1年短約迎執教第8季 蘇泰安預告教練團異動

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅隊總教練林岳平。圖／統一獅隊提供
統一獅隊總教練林岳平。圖／統一獅隊提供

統一7-ELEVEn獅總教練「餅總」林岳平去留終於塵埃落定！儘管今年季後挑戰賽不敵中信兄弟，賽後一度傳出卸任消息，甚至有其他球團積極探詢執教意願，但獅隊領隊蘇泰安今天（2日）正式證實，球團已與林岳平達成續約1年共識，2027年將繼續由他領軍，迎接執教第8個球季，朝隊史第11座總冠軍邁進。

林岳平今年合約到期，加上季中一度萌生辭意，讓他的未來動向備受關注。尤其獅隊在季後挑戰賽與中信兄弟鏖戰至最終戰，仍以2勝3敗遭淘汰，林岳平賽後感性表示：「感謝球團給我這麼長時間執教。」也讓外界猜測他是否將再度交出兵符。

事實上，林岳平近年曾多次因球隊未能挺進台灣大賽而主動請辭，包括2023年與2025年都曾表達卸任想法，但最終獲得球團慰留。今年球季期間，也傳出不只1支球隊有意延攬，其中包括同屬南部的台鋼雄鷹，曾探詢他接掌總教練或投手部門教練職務的可能性。

不過，台鋼最終仍與洪一中續約，林岳平則選擇繼續留在熟悉的統一體系。據了解，雙方上周已達成續約共識，蘇泰安今天證實：「續任總教練1年。」至於明年教練團配置，球團仍在進行評估，後續將有部分人事異動，待確認後另行公告。

回顧林岳平與統一獅的緣分，2003年他透過中職代訓選秀獲得獅隊第1指名，展開超過20年的獅袍生涯，球員時期13年累積129次救援成功，退役後轉任教練，2020年正式接掌一軍兵符，首年便帶領獅隊在台灣大賽擊敗中信兄弟，奪下隊史第10座總冠軍。

此後林岳平又在2021年、2024年率隊闖進台灣大賽，執教7個球季累計拿下5次季冠軍、6度晉級季後賽，目前例行賽戰績424勝396敗14和，勝率5成17，不僅是統一獅隊史最多勝總教練，也是中職第4位達成400勝的教頭。

今年8月7日，林岳平更以44歲之齡完成執教400勝，寫下中職史上最年輕紀錄。

今年獅隊面臨林安可旅日、林岱安轉戰富邦悍將，以及隊長陳傑憲因傷延後開季等挑戰，林岳平仍率隊繳出64勝55敗1和、年度排名第2的成績，成功取得季後賽資格。

蘇泰安表示，雖然球隊在外界不看好的情況下打進季後挑戰賽，但最終無緣總冠軍賽，代表仍有進步空間。目前獅隊正在進行秋訓，希望透過訓練與補強提升競爭力，明年重新奪回最高榮耀。

隨著續約確定，林岳平將繼續挑戰個人執教500勝里程碑，以及自2020年以來始終未能再度到手的總冠軍金盃。

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