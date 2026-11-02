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棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

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棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

聯合新聞網／ 綜合報導
2027年「西武獅台灣系列賽－傳奇對決－」，兩天賽事都準備限定入場贈品，包括賽事限定法披、應援手燈到衝鋒旗。 聯合數位文創提供
2027年「西武獅台灣系列賽－傳奇對決－」，兩天賽事都準備限定入場贈品，包括賽事限定法披、應援手燈到衝鋒旗。 聯合數位文創提供

2027年「西武獅台灣系列賽－傳奇對決－」門票即將開賣！埼玉西武獅明年2月27、28日將登上臺北大巨蛋，分別對戰統一7-ELEVEN獅與中信兄弟，兩天賽事都準備了限定入場贈品，從賽事限定法披、應援手燈到衝鋒旗，讓球迷不只進場看球，也能把專屬紀念品帶回家。

本次賽事規劃多種票價與座位區域，內野票價依區域分為2880元、2680元、2380元、1880元、1580元，另有780元、580元的內野座位，以及1080元的外野座位，提供給球迷不同的預算與觀賽需求選擇。

兩天賽事也會給進場球迷發放入場禮，2月27日將送出應援手燈，2月28日則送出衝鋒旗，每場贈品各限量2萬份，中午12點開放進場、送完為止。球迷若計畫現場觀賽，除了先確認想看的比賽日期，也可留意當日限定贈品，為觀賽增添不同的應援體驗。

除此之外還有座位區域限定的贈品，凡購買B1內野A、B席者，入場可獲得「西武獅應援法披 」；本次賽事也特別邀請 hololive VTuber 獅白牡丹（Shishiro Botan）與兔田佩克拉（Usada Pekora）擔任活動特別應援嘉賓，為賽事宣傳助陣，購買B席119區第1至9排即可換到每個場次限量55件的「hololive x 埼玉西武獅獨家聯名法披」，只贈不賣，想收藏聯名紀念品的球迷可把握開賣時間，提早做好選位準備。

購票方面，11月4日中午12時起，可透過udn售票網及Klook 購票。 聯合數位文創提供
購票方面，11月4日中午12時起，可透過udn售票網及Klook 購票。 聯合數位文創提供

購票方面，11月4日（三）中午12時起，可透過udn售票網及Klook購票。udn售票網提供本壘後方、客隊三壘側區域及全區輪椅席；Klook則提供主隊埼玉西武獅一壘側應援區，球迷可依照支持的球隊和偏好的觀賽位置選擇購票平台。另外，11月2日至3日，中華電信限定用戶可憑Hami Point點數兌換的限量95折序號，享優先購票資格。

為了帶給球迷更加獨特且豐富的進場回憶，本次兩天賽事皆規劃「一票雙享」限定體驗 。2月27日埼玉西武獅對戰統一7-ELEVEN獅，賽後將安排演唱會，精彩卡司敬請期待；2月28日迎戰中信兄弟賽後，則有西武獅OB對決中華OB的傳奇賽。兩天賽事結合現役球星、經典對決與限定贈品，球迷可提前確認購票平台與座位區域，把握11月4日中午開賣時間。

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