中職／蔣銲確定成獎金王 親自領獎保底21萬元再拚MVP

中華職棒年度頒獎典禮今天晚間登場，味全龍隊洋投蔣銲親自出席頒獎典禮，獎金不減半，已確定入袋21萬元，若再奪年度MVP將升級31萬元大紅包。

按照中職規章所述，除經聯盟認定有正當且充分理由外，各獎項得獎人需親自出席年度頒獎典禮或相關會議，如未親自出席者，得獎獎金減半發給。

蔣銲在中職的第一年賽季大殺四方，帶回防禦率王、三振王、最佳十人投手獎，獎金分別是10萬、8萬、3萬元；此外，他也是年度MVP入圍者，將與統一獅隊布雷克、台鋼雄鷹隊魔鷹相爭，一般認為蔣銲的贏面最大，今天有望4度為個人獎上台，而他確定留在台灣親自領獎，獎金不打折扣。

魔鷹奪得三冠王，全壘打王10萬元、打點王10萬元、安打王8萬元，以及最佳指定打擊3萬元，合計31萬元，由於已經離台，未能出席領獎將折半為15.5萬元。

今天現場還將揭曉年度新人王、最佳進步獎，獎金各為8萬元、5萬元，獅隊守護神鍾允華有望在救援王10萬元之外，再入手第二筆獎金，進步獎則由富邦悍將隊李東洺與樂天桃猿隊曾家輝、馬傑森相爭。