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影／鄧愷威靠撿來的高球打完18洞 張育成親自送一盒球
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威今天舉辦返台記者會，首度親自還原轉播台上揭露的高球趣事，其實自己是有完成18洞，但是靠撿別人不要的球。張育成今天擔任特別嘉賓到場，帶來一盒高爾夫球，他笑說：「讓他之後的18洞不會那麼坎坷。」
今年是鄧愷威在大聯盟的第3個球季，關於鄧愷威的趣事，春訓時他挑戰高球，遭主播、球評爆料只打9洞就把球用完了，讓轉播台上笑成一片，好奇他到底是用了多少球。鄧愷威今天還原真相，當天和隊友約好打球，「我有點小遲到，大家都分好組要去打了，我什麼都沒帶，剛好有個隊友說他有租球具，可以跟我一起用，但他的球只有6顆，他很大方給我一半，前9洞就把球打沒了。」鄧愷威笑說，後面只能去水邊撿人家不要的球回來打，「東撿西撿，還是有把18洞打完。」
張育成今天作為嘉賓到場，送上的禮物也很有巧思，就是一盒高爾夫球，「希望愷威好好練球，他在國外打高爾夫球，打球過程很坎坷，都在路邊找球，我在這邊幫他準備很多顆，讓他之後的18洞不會那麼坎坷。」
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