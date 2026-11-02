棒球／遭爆欠債「神隱」中國？ 林益全投資日本房產疑被詐2000萬

前中職球星「神全」林益全近日遭網友在社群平台公開追討債務，甚至連妻子林家嘉也被捲入風波，網路上更流出與夫妻倆同名的法院本票裁定書，涉及票面金額合計440萬元。對此，目前人在中國從事棒球教學的林益全於1日打破沉默，坦言2022年因規劃退休生活，透過友人介紹投資日本房地產，前後投入超過新台幣2000萬元，直到2025年才驚覺可能遭到詐騙。為償還債務，他與家人已出售房產，目前仍有200多萬元尚未清償，強調絕未刻意躲避，承諾會負責到底。

這起事件起源於近日有網友在Threads發文，直接標記林益全與妻子林家嘉的社群帳號，要求兩人出面處理債務問題，甚至表示若人在中國不方便處理，也可以請台灣家人協助，儘管部分內容隨後遭刪除或隱藏，仍有網友進一步搜尋司法院裁判書查詢系統，發現2起相對人姓名與林益全夫妻相同的本票裁定案件。

根據披露的裁定內容，第一起由士林地方法院於今年1月27日作出裁定，文件記載，與林益全、林家嘉同名的相對人於2022年7月4日共同簽發面額300萬元的本票，到期日為2025年11月12日。債權人和勁公司主張屆期提示後未獲清償，因此向法院聲請本票裁定，並獲准就票據金額強制執行。

另一起則由台北地方法院於今年8月11日裁定，內容指出，兩名同名相對人於2023年7月18日共同簽發140萬元本票，到期日為今年6月21日，屆期後僅獲部分清償，仍有94萬6960元未獲付款，債權人和潤公司因此向法院聲請本票裁定，同樣獲准強制執行。

兩份裁定書涉及的本票面額合計440萬元，不過，相關報導尚未獨立確認裁定書中的當事人身分與林益全夫妻完全相符，而本票面額也不等於目前實際未償債務總額。對於整體財務狀況，林益全則在最新聲明中表示，目前尚有約200多萬元債務需要逐步處理。

針對外界質疑，林益全表示事情要從2022年說起，當時職棒生涯逐漸進入後期，開始思考退休後的生活及家庭財務規劃，經由朋友介紹，接觸到一項日本房地產開發計畫。

根據林益全說法，當時接洽人員向他介紹投資內容，宣稱該項目具有不錯的報酬，且可依照開發進度分階段投入資金，不必一次支付所有款項。由於交易涉及日本當地日幣支付，對方又以換匯、手續費及跨國資金處理繁瑣等理由，建議直接交付現金，再由相關人員代為處理。

為了確認投資案的真實性，林益全表示自己不僅取得相關資料，還曾親自前往日本實地了解情況。當時因現場確實有工程進行，加上對方提供的資訊看似完整，讓他逐漸放下戒心，陸續分批交付資金，前後投入超過新台幣2000萬元。

沒想到，直到2025年透過日本當地友人協助查證，林益全才發現對方所提及的日本公司雖然存在，卻根本沒有當初介紹的房地產開發項目。更令他震驚的是，台灣負責接洽的相關人員也失去聯繫，就連對方先前提供的姓名及身分資訊，都疑似不實，才驚覺可能陷入投資詐騙。

林益全坦言，這起事件對家庭造成相當沉重的財務打擊，為了填補資金缺口、處理週轉所產生的欠款，全家已經出售名下房產，並積極償還大部分債務，如今仍剩下約200多萬元尚未清償。

「我知道，不論投資過程發生什麼事情，自己應該負擔的債務，就必須負責到底。」林益全強調，自己從未否認債務，也不曾刻意躲避債權人或斷絕聯繫，更不會因為可能遭到詐騙，就以此作為推卸還款責任的理由。

林益全強調從未否認債務，也不曾刻意躲避債權人或斷絕聯繫，更不會以此作為推卸還款責任的理由。 余承翰

至於為何選擇前往中國發展，林益全解釋，目前主要從事青少年棒球教學與訓練工作，希望透過多年累積的棒球專業，重新建立穩定收入，並非外界質疑的赴中躲債。他透露，相關教學事業初期需要時間籌備、招生及建立營運基礎，經過這段時間的努力，目前課程與工作已逐漸穩定，希望從2027年起隨著收入增加，逐步清償剩餘債務。

而妻子林家嘉也因這起事件被捲入討論。對此，林益全特別澄清，過去相關借款與資金調度，主要都由自己出面接洽處理，妻子對個別借款的細節並非全然了解。目前林家嘉留在台灣照顧兩名孩子，同時維持自己的工作，他則因為中國的棒球教學事業，依照工作安排往返兩岸與家人團聚。

此外，林益全的原經紀公司海爾斯也針對事件作出回應，表示林益全今年初便已表明不會再以球員身分繼續職業生涯，因此雙方當時結束經紀合作關係。公司指出，過去合作期間並未發現異常，對於近日傳出的財務糾紛相當意外，得知消息後也曾主動表達關切，希望林益全夫妻能妥善處理相關問題。

現年40歲的林益全，2007年以選秀狀元身分加盟興農牛，2009年正式登上一軍後便展現出色打擊能力，拿下新人王及年度最有價值球員（MVP）等多項榮譽，之後更在2013年、2014年連續兩年獲選年度MVP，成為中職代表性強打者。

林益全職棒生涯先後效力興農牛、義大犀牛、富邦悍將及統一獅，2024年8月14日敲出生涯第2000支安打，成為中職史上第3位達成此成就的球員。生涯累積出賽1639場、2013支安打、210支全壘打及1142分打點，打擊率高達3成32，另有399支二壘安打，留下輝煌紀錄。

離開中職後，林益全轉往中國城市棒球聯賽發展，曾加盟上海正大龍隊，如今則轉以基層棒球教學為工作重心。從昔日中職頂尖強打者，到退休規劃遭逢財務重大打擊，林益全坦言，自己為錯誤的投資判斷付出了沉重代價，也對未能如期清償債務造成親友困擾深感抱歉。

「我不會用投資受騙作為推卸責任的理由，也不會否認應該履行的還款義務。」林益全再次強調，自己始終都在面對問題，目前唯一能做的就是持續努力工作，讓收入逐漸穩定，透過實際行動一步一步履行責任，也盼望外界能給予一些時間與空間，讓他專心處理目前的財務問題。

林益全坦言2022年因規劃退休生活，前後投入超過新台幣2000萬元，直到2025年才驚覺可能遭到詐騙，目前仍有200多萬元尚未清償。 蘇志畬