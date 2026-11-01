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日職／日本火腿伊藤大海轉戰大聯盟 新庄剛志：支持他的決定

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日職火腿隊投手伊藤大海將挑戰大聯盟。 聯合報系資料照
日職火腿隊投手伊藤大海將挑戰大聯盟。 聯合報系資料照

日本職棒的日本火腿隊今天宣布，同意王牌投手伊藤大海透過入札制度轉戰美國職棒大聯盟，並已開始辦理相關申請手續。

日本放送協會（NHK）、「日刊體育」報導，現年29歲、出生於北海道的伊藤大海，以選秀第1指名加入家鄉球隊日本火腿，憑藉速球及多樣化的變化球，從新人球季2021年起就是球隊先發投手群的核心，至今已效力6個球季，其間5度拿下單季雙位數勝投，堪稱日本職棒代表性投手。

伊藤大海去年球季拿下14勝8敗，奪下最多勝等個人獎項，也獲頒表彰最出色先發完投型投手的澤村賞。此外，他曾2度入選世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊。

伊藤大海長期以來以挑戰大聯盟為目標，但由於尚未取得海外自由球員資格，若要轉戰大聯盟，必須獲得球團同意。如今球團點頭，他將正式尋求赴美發展。

過去日本火腿透過這項制度轉戰大聯盟的球員，包括2011年球季結束後的達比修有，以及2017年球季結束後的大谷翔平等人。

伊藤大海透過球團發表聲明表示：「在大聯盟打球，是我從小就有的夢想，也是一直以來努力追求的目標之一。非常感謝球團理解我的想法。」

他進一步表達挑戰大聯盟的決心：「就像過去挑戰大聯盟的偉大前輩們一樣，我也希望帶著對日本火腿鬥士隊的感謝與自豪，在世界最高舞台一較高下。」

對於伊藤大海決定挑戰大聯盟，日本火腿隊總教練新庄剛志表示：「因為他一直以來都這麼說，所以我想支持他自己做出的決定。」

新庄剛志現役時期，也曾於2000年球季結束後行使海外自由球員權利，與紐約大都會隊簽約。當時阪神虎隊開出大型合約，他卻接受遠低於此的條件，選擇追逐夢想。

不過，身為總教練，新庄剛志仍忍不住說出真心話：「希望明年也能繼續一起打拚啊。」他最後表示：「就等他（伊藤大海）決定未來去向吧。」

日本火腿 新庄剛志 伊藤大海

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