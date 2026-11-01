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新竹市立棒球場交流賽 韓職尚武丁晛昇開轟寫紀錄

中央社／ 台北1日電
2026新竹市立棒球場50週年「竹風再起」交流賽1日登場，國立體育大學與韓職尚武鳳凰交手，尚武隊丁晛昇（中）9局上開轟、為新竹球場整建完工後首轟。勁力行銷提供
2026新竹市立棒球場50週年「竹風再起」交流賽1日登場，國立體育大學與韓職尚武鳳凰交手，尚武隊丁晛昇（中）9局上開轟、為新竹球場整建完工後首轟。勁力行銷提供

2026新竹市立棒球場50週年「竹風再起」交流賽今天登場，國立體大與韓職尚武鳳凰交手，尚武隊丁晛昇9局上開轟，為新竹球場整建完工後首轟，兩隊終場以8比8握手言和。

新竹市立棒球場50週年交流賽「COMEBACK 竹風再起」今天開打，由國立體大隊與韓職尚武鳳凰隊交手，尚武鳳凰由韓職各隊服役中的選手組成、實力不容小覷。

國體先發投手黃士齊投5局被擊出2安打，投出4次三振，3局上一度被攻占滿壘，最後力守無失分。國體投手教練林煜清指出，黃士齊球速雖不算快，但自帶卡特球的效果，搭配大曲球，速差與角度落差很大，狀況好時對打者有一定的壓制力。

尚武隊先發投手陳承賢在3局下陷入滿壘危機，被國體邱宇珩擊出中外野平飛球，眼看要落地形成安打，尚武隊朴智奐飛撲，手套貼著地面攔截，二壘跑者楊浩禶已跑過三壘，回壘不及形成雙殺守備。

朴智奐是SSG登陸者2024年選秀首輪指名，2023年曾來台打U18世界盃，在母隊以內野為主，但入伍後成為內、外野工具人。朴智奐表示，新竹人工草皮有點高，但整體很不錯，「當下就是不想讓對手得分，對所有決定（飛撲）很有自信。」

兩隊攻勢往來，國體一度取得4分領先，尚武隊展現韌性追分，陣中來自韓職SSG登陸者隊的好手丁晛昇9局上開轟，得知締造新竹球場改建後首轟紀錄，他覺得很榮幸、也很開心，兩隊終場握手言和。

國體總教練林衛宣肯定這是一場勢均力敵的好比賽，不到最後一刻不知道結果，了解尚武球員幾乎都是韓職選秀前段順位的好手，林衛宣說：「我們能打出高張力的比賽，表現不錯。」

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