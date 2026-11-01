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亞冠賽／鍾允華投滿整季仍想再戰亞冠賽 準備領獎「比丟第9局還緊張」

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
統一獅隊終結者鍾允華。記者葉姵妤／攝影
統一獅隊終結者鍾允華。記者葉姵妤／攝影

統一獅隊23歲投手鍾允華生涯在一軍第一個完整球季，今年以33次救援成功拿下中職救援王，明天將揭曉的新人王也幾乎是囊中物，對於頒獎典禮要上台發表得獎感言，他直呼：「講話比丟第9局還緊張。」

鍾允華去年在中職後援出賽25場，今年開季原本僅是「代班」接下終結者角色，卻以出色的表現成功站穩關門角色，整季出賽52場，共投50.2局，拿下破獅隊隊史紀錄的33次救援成功，登上年度救援王。

回顧這一年，鍾允華坦言，「可以投出這樣的成績，真的出乎自己意料，算是很棒。」他指出，開季前從沒想過要拚救援王、新人王，只是把教練團交代的任務做好。他也坦言過程中難免會疲勞，「但就想著『今天失敗了，明天又是新的開始。』」

鍾允華也肯定自己今年的表現，「很替自己開心，從去年球季結束之後的秋訓到今年春訓，感覺自己的努力沒有白費。」教練團今年開季前和他分享心法，包括如何解讀比賽、在什麼場面下該怎麼面對，也讓他能在今年有突破性的發展。

有望在明天頒獎典禮上抱回兩座個人獎項，鍾允華透露，講稿已經先準備好了，但想到要上台，身為終結者的強心臟反而展現不出來，他笑說：「要上台就很緊張，講話比丟第9局還緊張。」

鍾允華今年整季已丟破50局，如今還入選亞冠賽集訓名單，獅隊在季後安排他進行身體檢查，狀況一切ok，亞冠賽總教練高志綱也透露，鍾允華自己很有意願參賽，因此放行讓他參賽。 

鍾允華坦言，投完整季到現在確實會累，「雖然整個賽季打下來是累的，但這個累是可以接受的，自己也還在成長階段，明後年如果還是這樣丟，也會遇到同樣狀況，所以用這樣的狀態去打亞冠賽，搞不好可以學到不一樣的東西。」

鍾允華認為，在狀況好的時候，大家都能拿出好表現，「累的時候，要怎麼在球場上比賽，這對自己會是很關鍵的條件，這種狀態下去比賽，我覺得收穫會滿多的。」他也盼把今年球季的所學和經驗，帶到日本全面釋放，看看自己對付打者的感覺是否會有不同。

這次亞冠賽也將是他繼國小打LLB亞太區賽事後，再次有機會參與國際賽，鍾允華抱持學習的心態，「國小之後就沒有到不一樣的環境、看到不一樣的東西，這次希望能看看其他選手在丟球上的細節和訓練上的不同，好的選手都想看看，也想知道自己跟他們的差別在哪。」

鍾允華 亞冠賽 緊張

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