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亞冠賽／董子恩外野手身分遞補加入集訓 「王念好很開心有人陪」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
富邦悍將隊董子恩遞補加入亞冠賽集訓。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將隊董子恩遞補加入亞冠賽集訓。記者葉姵妤／攝影

亞冠賽中華隊今天開訓，富邦悍將隊外野手孔念恩因右手腕不適，連兩屆無緣參賽，改由隊友董子恩以外野手身分加入集訓，悍將打擊教練也是亞冠賽中華隊打擊教練的高國輝也力推，董子恩守外野臂力、判斷、腳程都很好。

董子恩遞補參與亞冠賽中華隊集訓，力拚正選名單，他透露，得知消息是很開心，但其實自己早有準備，「原本就知道自己在遞補名單，輝哥（高國輝）有跟我說秋訓好好準備，我就把自己當成還沒關機在準備。」

董子恩在高中時期兩度入選中華培訓隊，都碰上疫情攪局，亞青、U18世界盃相繼取消及延期，也因此董子恩前一次參與國際賽的經驗，已是青少棒時間參與U15世界盃。

相隔8年後有機會再戰國際賽，董子恩說：「還不確定會不會入選，如果有機會也想要出去看看。」今年6月升上一軍後就打出好表現，並一路待到球季結束，如今有望參與亞冠賽表現獲肯定，董子恩說：「還滿開心的。」

只是董子恩今年季中驚喜「解鎖」外野守備，之後更是成為悍將內外野兼修的一枚活棋，整季以外野手身分出賽27場，這次更以外野手身分入選亞冠賽集訓名單，董子恩坦言：「有想過如果真的有機會進中華隊，但沒有想過會是外野手進來⋯⋯。」

對於董子恩遞補孔念恩進入外野集訓陣容，中華隊總教練高志綱表示：「國輝說他可以守外野。」高國輝則給出高度評價，認為董子恩今年在外野守備的表現，臂力、判斷都好，腳程其實也不錯，「他現在已經是一名外野手的樣子。」

這次亞冠賽最初公布的33人集訓名單中，僅王念好及孔念恩2名悍將選手入選，在孔念恩因傷確定無法參賽後，王念好一度擔心自己孤軍奮戰，董子恩笑說：「我來他很開心，不然他都說『都沒人陪我。』」

亞冠賽 王念好 董子恩

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